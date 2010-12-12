به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده با اشاره به اینکه موفقیت های 6 ماه اخیر، پلی خواهد بود برای بازگشت به روزهای طلایی وزنه برداری، خاطرنشان کرد: خیلی خوشحالم که در اولین سال حضورم در راس فدراسیون وزنه برداری، شاهد درخشش وزنه‌برداران در همه رده های سنی بودیم. کسب مدال های طلا در المپیک نوجوانان سنگاپور، رقابت های قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان در آنتالیا و نیز بازی های آسیایی گوانگجو گویای این است که وزنه برداری با تلاش خانواده بزرگ این رشته، سال پرباری را پشت سرگذاشته است. این موفقیت ها در حالی به دست آمد که فدراسیون علاوه بر بحث قهرمانی در راستای پاکسازی این رشته نیز تلاش های مثبت و نتیجه بخشی انجام داد.

رضازاده با بیان این مطلب افزود: هنوز فراموش نکرده ام این صحبت برخی منتقدان را که می گفتند این وزنه برداری را باید تعطیل کرد. ما در چنین فضایی کار کردیم و بدون حتی یک نمونه مثبت، توانستیم دوباره برای وزنه برداری ایران در دنیا اعتبار به دست آوریم.



سرپرست فدراسون وزنه برداری با بیان اینکه این موضوع، مسئولیت ها را برای سال آینده سخت تر می کند، ادامه داد: در سال آینده مسابقات مهمی پیش روی وزنه برداری ایران است که شاید با اهمیت ترین آنها رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان در فرانسه باشد که مرحله نهایی سهمیه المپیک 2012 لندن نیز به شمار می رود. از این رو تمام هدفگذاری فدراسیون وزنه برداری حضوری پرقدرت در مسابقات پاریس است. ما اگر مثل رقابت های آنتالیا بتوانیم در جمع 6 تیم برتر دنیا باشیم هر6 سهمیه کامل را دریافت خواهیم کرد هرچند کسب 5 سهمیه هم برای ما ارزشمند خواهد بود.

وی افزود: سال آینده مسابقات مهم دیگری همچون رقابت های قهرمانی جوانان و نوجوانان در آسیا و جهان و همینطور رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا را پیش رو داریم و به گونه ای برنامه ریزی خواهیم کرد که در تمامی این میادین حضوری پررنگ و البته پاک داشته باشیم.

حسین رضازاده در پایان در مورد تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری نیز گفت: ما از ماه ها پیش آمادگی خود را برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اعلام کرده ایم، اما سازمان تربیت بدنی هنوز تاریخ برگزاری مجمع را اعلام نکرده است. البته عنوان شده تاریخ مجمع فدراسیون های که از طریق سرپرست اداره می شوند بزودی اعلام خواهد شد و ما هم منتظر روز مجمع هستیم.