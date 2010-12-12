مصرف غذا در وعده های منظم بهترین راه پیشگیری از چاقی است

مهدی اکبرتبار در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: مصرف غیر منظم غذا، افزایش چربی و فشار خون را به همراه خواهد داشت.

وی بیان کرد: مصرف غذای سبکی مانند سوپ نیم ساعت قبل از مصرف غذای اصلی، اشتهای کاذب را ازبین می برد و می تواند برای جلوگیری از چاقی مفید باشد.

اکبرتبار یادآور شد: افراد کهنسال نیز می توانند مصرف یک لیوان شیر و چند حبه خرما را در برنامه غذایی شام خود قرار دهند.

وی تحرک و ورزش روزانه را نیز یکی از راه های پیشگیری از چاقی عنوان کرد و بیان داشت: زنان به علت تحرک کم بیشتر از مردان در معرض چاقی هستند و بر این اساس احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در آنان زیادتر است.