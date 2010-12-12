ساخت سد مخزنی ورگیل سردشت به 95 درصد پیشرفت رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، سعید مراد پور صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرایی این سد افزود: مراحل ساخت و اجرای سد به اتمام رسیده و با تامین شش میلیارد ریال اعتبار این سد به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه برای احداث این سد تاکنون 32 میلیارد ریال هزینه است اظهار داشت: با بهره برداری از این سد، بیش از 700 هکتار از اراضی روستاهای پایاب تحت پوشش قرار می گیرد.

مرادپور با اشاره به اینکه این سد تا پایان سال آماده بهره برداری می شود ادامه داد: سد ورگیل سردشت از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع آن از پی رودخانه 21.5 و از محل بستر 27 متر است.

وی با بیان اینکه طول تاج این سد 102 متر با عرض هفت متر است و طول محور سد در قسمت پایین به حدود 40 می رسد بیان داشت: حجم مخزن سد 500 هزار و حجم مفید آن نیز 450 هزار متر مکعب بوده و از طرح های ملی در دست اجرا در سردشت به شمار می رود.

سد ورگیل سردشت در 20 کیلومتری شمال این شهرستان در نزدیکی روستای ورگیل با هدف جمع آوری و کنترل سیلاب ها و استفاده از آن در بخش کشاورزی در دست ساخت است.

در حال حاضر چهار سد خاکی کوتاه در آذربایجان غربی در دست احداث است که شامل سد خاکی ورگیل، احمدآباد، جلدیان و خراسانه است.