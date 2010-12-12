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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

ویکی لیکس :

اسناد موجود است/ 20 هزار فایل بر روی سایت افشاگر

اسناد موجود است/ 20 هزار فایل بر روی سایت افشاگر

سایت افشا کننده اسناد دولت آمریکا با انتشار پیامی کوتاه به کاربران خود اطمینان داد که به رغم حمله های سایبری به این سایت، اسناد منتشر شده در بایگانی موجود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ویکی لیکس، سایت ویکی لیکس در پیامی کوتاه که آن را بر خروجی خود قرار داده اعلام کرده است: به رغم حملات جدید به زیر ساخت های سایت، تصمیم گرفتیم تا به تمامی کاربران خود این اطمینان را بدهیم که می توانند به مطالب و اسناد منتشر شده دسترسی داشته باشند.

در ادامه این پیام آمده است : بر همین اساس ما نسخه های آرشیوی خود را افزایش داده ایم و هم اکنون در حدود 20 هزار فایل در این رابطه فعال شده است.

ویکی لیکس در حالی به فعالیت ادامه می دهد که "جولیان آسانگ" موسس آن در بازداشت به سر می برد و جمعی از کارکنان سابق این سایت نیز اعلام کرده اند که قصد راه اندازی سایتی به نام "اوپن لیکس" برای مقابله با ویکی لیکس را دارند.

کد مطلب 1208919

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