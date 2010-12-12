فاسدترین کشورها تحت "اشغال و دخالت" آمریکا

بنابر گزارش اخیر این موسسه بین المللی در سه سال اخیر منتهی به سال 2010 میزان فساد در افغانستان و عراق به ترتیب 60 و 77 درصد رشد داشته است.

بر این اساس، این دو کشور که در سالهای اخیر تحت اشغال نظامیان آمریکایی قرار داشته اند در رتبه های نخست پرفسادترین کشورهای جهان قرار گرفته اند.

یادآوری این نکته ضروری است که عراق قبل از اشغال توسط آمریکا در سال 2003 با وجود اینکه تحت ظلم و ستم رژیم بعثی صدام قرار داشت، اما از لحاظ برخی از شاخصها از عراق کنونی در جایگاه بهتری قرار داشت. همچنین وضعیت افغانستان نیز قبل از سال 2001 به مراتب بهتر از اوضاع اسفناک کنونی بود.

البته به طور کلی افزایش فساد در کشورهای تحت اشغال آمریکا را می توان تنها یک نمونه از آثار شوم و زیان بارهجمه همه جانبه آمریکا به منطقه دانست.

آمار کشتار غیر نظامیان عراقی و افغان در سالهای اخیر تحت سانسور شدید کاخ سفید قرار گرفته است. بر این اساس، در حالی که برخی از منابع آگاه در عراق آمار کشتار غیرنظامیان در این کشور را بیش از یک میلیون نفر ارزیابی می کنند، در آمارهای منتشره توسط آمریکا این آمار تا حد یک صد هزار نفر تقلیل داده می شود.

در افغانستان نیز علاوه بر مسئله فساد در 9 سال اخیر پس از اشغال معضلات متعدد و بغرنج دیگری به وجود آمده که بررسی هر کدام از مجال گسترده ای را طلب می کند. فقدان دولت مرکزی قدرتمند، فقدان امنیت و ثبات، قانون شکنی و بر باد دادن ثروتهای ملی همگی از مواردی است که به فساد افسارگسیخته در این کشور اضافه می شود.

در این راستا راهکار برون رفت از وضعیت فعلی به ویژه در دو کشور همسایه ایران در منطقه یعنی عراق و افغانستان، در درجه نخست پایان اشغالگری آمریکا ارزیابی می شود. عراق و افغانستان در سالهای اخیر پس از اشغال تمامی رکوردهای منفی در جهان را شکسته اند. این مسئله در ماههای اخیر به جایی رسید که رکورد عدم تشکیل دولت در عراق وارد رکوردها شد. موضوعی که گفتگوها درباره آن همچنان ادامه دارد.

بر این اساس، پس از خروج نظامیان بیگانه باید دولت پرتوان و قدرتمند بر گرفته از اراده مردم در عراق و افغانستان تقویت شود.

سوال اینجاست که سردمداران کاخ سفید تا چه زمانی قصد ماندن در منطقه (عراق و افغانستان) را دارند و آیا این همه آمارهای فزاینده کشتار، فساد، نا امنی و ... در دو کشور تحت اشغال آنها صورت نمی گیرد؟

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محمدعلی تخت رونده