شهرداری تبریز با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین با تأکید بر عزم جدی شهرداری در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، افزود: به عاملان این قبیل ساخت و سازها و سودجویان هشدار می دهیم تا از این گونه اقدامات غیرقانونی دست بردارند.

وی اظهارداشت: تصاحب هر نوع اراضی عمومی و انجام ساخت و ساز غیرمجاز در آن ها، بدون طی مراحل و ضوابط قانونی جرم بوده و قابل پیگیری است.

نوین گفت: شهرداری به عنوان مسئول مستقیم و قانونی اداره شهر و حریم آن با جدیت و قاطعیت در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز شهری خواهد ایستاد و در این راه در مقابل هیچ کس مسامحه و اغماض نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تعامل و هماهنگی مثبتی میان شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حاکم شده است، گفت: در سایه هماهنگی، همکاری و تعامل این مثلث در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز زمینه برای برخورد جدی با این قبیل اقدامات خارج از قانون فراهم شده است.

شهردار تبریز همچنین به برخی بنگاه های معاملاتی املاک سودجو و نیز برخی زمین خواران که با تصاحب یا واگذاری غیرقانونی اراضی شهری به شهروندان درصدد برهم زدن روند عادی و قانونی اداره شهر هستند، هشدار داد.

وی اضافه کرد: هیچ شخص یا مجموعه ای بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی و شهرداری حق تصاحب، خرید، فروش و ساخت و ساز در حریم و داخل شهر را ندارد.