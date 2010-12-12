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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

سفیر ایران در گفتگو با مهر:

ترکمنستان ایران را بهترین شریک خود می داند/ دیدار شیبانی با وزرای 3کشور

ترکمنستان ایران را بهترین شریک خود می داند/ دیدار شیبانی با وزرای 3کشور

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان با اشاره به اجلاس روز گذشته در این کشور که با حضور مقامات کشورهای مختلف جهان برگزار شد،گفت:رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکمنستان در این اجلاس ایران را بهترین، قابل اعتماد ترین شریک و همسایه خود عنوان کردند.

سید محمد موسی هاشمی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روز گذشته  سمینار پانزدهمین سال سیاست بی طرفی ترکمنستان با حضور رئیس جمهور این کشور و هیئت هایی از کشورهای مختلف در سطوح وزیر ، قائم مقام و معاون وزیر در عشق آباد برگزار شد که از جمهوری اسلامی ایران هم آقای شیبانی معاون وزیر خارجه در اجلاس حضور یافت.

وی تصریح کرد: در این اجلاس معاون وزیر خارجه ایران سخنانی پیرامون سیاست بی طرفی ترکمنستان، همکاری های دوجانبه و رو به گسترش ایران با ترکمنستان وحقوق ایران در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای مطرح کرد.

سفیر ایران خاطر نشان کرد: وزیر خارجه ترکمنستان نیز در این سمینار ایران را شریک اول این کشور معرفی کرد که با هم همکاری های مفیدی دارند و درمورد همکاری ها در زمینه خطوط انتقال انرژی و گاز به ایران که آخرین مورد آن چندی قبل با حضور روسای جمهور دو کشور در سرخس افتتاح شد و نیز همکاری های ریلی و جاده ای سخنانی بیان و نسبت به توسعه همکاری ها در آینده ابراز خوش بینی کرد.

هاشمی گلپایگانی تصریح کرد:رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این سمینار ایران را به عنوان یک همسایه دیرینه و قابل اعتماد و بهترین شریک در حوزه های تجاری و اقتصادی توصیف کرد و در رابطه با موقعیت خوب ایران در مسیر ترانزیت ، انرژی و خطوط ریلی و جاده ای نکاتی را مورد تاکید قرار داد.

سفیر ایران در عشق آباد ادامه داد: معاون وزیر خارجه ایران نیز در این سفر دو روزه در حاشیه سمینار، با وزرای خارجه ترکمنستان ، آذربایجان و ترکیه و قائم مقام وزیر خارجه تاجیکستان و معاونین وزرای مصر و ارمنستان در خصوص مسائل دوجانبه و منطقه ای تبادل نظر کرد.

کد مطلب 1208954

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