تبعیت ولایت در جامعه امروزی بزرگترین معروف است

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، محمد اکبر زاده صبح یکشنبه در همایش شورای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان شیروان اظهار داشت: بهترین روزگار زمانی است که دولت اسلامی با تبعیت و پیروی از ولایت فقیه و احیای امر به معروف و نهی از منکر بر پا باشد چرا که تاکید مقام معظم رهبری بر تذکر لسانی در احیای امر به معروف و نهی از منکر است که قطعا جامعه با اجرای آن موفق خواهد بود و هزینه های نظام و جامعه هم کاهش می یابد.

وی از جمله شرایط امر به معروف و نهی از منکر را، علم و آگاهی نسبت به معروفها و منکرها دانست و تصریح کرد: اگر جامعه اسلامی احساس مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد عرصه برکسانیکه جامعه را جولانگاه فساد تلقی می کنند تنگ می شود و امروز همگان باید یک گام جلوتر برای احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بردارند تا جامعه بسوی رشد و تعالی پیش رود.



امام جمعه شهرستان شیروان نیز در این برنامه گفت: مومن واقعی کسی است که به احیای امر به معروف و نهی از منکر عمل کند و این عمل را ابتدا از خود شروع نماید.



حجه الاسلام والمسلمین حسین کوثری افزود: امر به معروف و نهی از منکر کار ذاتی انسان است چرا که هدف از آن اصلاح جامعه است و تا خواص جامعه اصلاح نشود عوام جامعه اصلاح نمی شود که در این راستا مسئولان باید پیشگام باشند تا جامعه بسوی دین و دیانت پیش رود.



وی یکی از مهم ترین معروف ها را حفظ نظام دانست و بیان کرد: حفظ نظام و حراست از ارزشها یکی از معروفهایی می باشد که باید در اولویت کاری قرار گیرد و باید بصیرت آموزی را که یکی از ضروریات جامعه است به مردم آموخت.



وی خاطر نشان کرد: برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر هیچ فرصتی بالاتر از محرم نیست و باید از این ظرفیت بالا استفاده لازم کرد تا همه توطئه های دشمن بدین طریق از جامعه حذف شود.



فرماندار شهرستان شیروان نیز در این همایش گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصلی ترین درسهایی است که قیام امام حسین (ع) برای نسلهای آینده به یادگار گذاشته است.



علی اصغر محمود زاده اظهار داشت: اگر می خواهیم دین مبین اسلام در جامعه زنده و پا برجا بماند بایستی همه کارها بر اساس امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد چرا که احیای این امر، یک اصل موثر و سرونوشت ساز در جامعه اسلامی می باشد که در این راستا دستگاههای اجرایی در حوزه کاری می توانند بسیار موثر واقع شوند.



وی اصلاح امور اجتماعی را یکی دیگر از شاخصه های امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد و بیان کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر ویژگیهای خاصی را دارد که باید در این زمینه ،رفتار ها و نگرش ها بازنگری شود تا در جامعه اسلامی تاثیر گذار باشد.



فرماندار در پایان خاطر نشان کرد: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دارای چهار نهاد "معاونت فرهنگی – تشکلهای مردمی – اجرایی و ادارات و کار خانجات" می باشد که 80 اداره سطح این شهرستان 55 اداره این شهر شورای امر به معروف و نهی از منکر برگزار کرده است که باید 300 نفر در قالب ادارات در بحث احیای این امر ساماندهی شوند.