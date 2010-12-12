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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

صادرات صنایع دستی همدان 26 میلیون دلار ارزآوری داشت

صادرات صنایع دستی همدان 26 میلیون دلار ارزآوری داشت

همدان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان همدان گفت: در هشت ماه نخست سال جاری صادرات رسمی و غیررسمی صنایع‌ دستی استان همدان 26 میلیون و 448 هزار و 254 دلار ارز آوری داشته است.

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه از این میزان 25 میلیون و 343 هزار و 254 دلار سهم صادرات رسمی اقلام صنایع‌دستی و هنرهای سنتی همدان بوده است، اظهار داشت: بیشترین سهم در بین محصولات صادر شده را سفال به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش وزنی تولیدات صادر شده از طریق گمرک همدان چهار هزار و 47 تن بوده است، افزود: هلند، عراق، کویت، آلمان، امارات و قطر کشورهای هدف برای صادرات صنایع دستی استان همدان در سال جاری بوده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان همدان با اشاره به اینکه پس از سفال، شیشه‌ی دست ساز سنتی با استقبال خریداران خارجی مواجه شد، افزود: یک میلیون و 948 هزار و 888 دلار از این تولیدات از طریق گمرک همدان به عراق صادر شده است.

عباسی با بیان اینکه یک میلیون و 105 هزار دلار از اقلام صنایع د‌ستی استان همدان به صورت غیر رسمی و از طریق سایر گمرکات به خارج از کشور صادر شده است، اضافه کرد: گلیم، گبه، مصنوعات چرمی، مبلمان منبت، سفال، رودوزی‌های سنتی و سرامیک به صورت غیر رسمی به سایر کشورها صادر شده‌ اند.

وی عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و آلمان را مقصد صادرات کالاهای صنایع دستی همدان از طریق سایر گمرکهای ایران عنوان کرد و یادآور شد: مجموع صادرات رسمی و غیر رسمی صنایع‌دستی همدان در مقایسه با هشت ماه نخست سال گذشته با 23 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1208980

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