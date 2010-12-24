حسن اسدی درگفتگو با خبرنگارمهر درباره قواعد خوانش متون علوم انسانی گفت:برای خواندن و فهم علوم انسانی چارچوبها و نظریه های مختلفی عرضه شده است که می توان به نظریه های هرمنوتیک،ساختارگرایی،پساساختارگرایی و نظریه های قدیمی همچون تاویل و منطق سنتی اشاره کرد. رشته تحصیلی من فلسفه اسلامی است و این نوع فلسفه شدیدا منطق محور است و فهم دقیق آن مبتنی بر فهم منطق ارسطویی است .

وی افزود: من تا به حال ندیده ام که از علاقمندان و متخصصان این حوزه از نظریه های دیگر در فهم این نوع فلسفه استفاده کند و شاید هم امکان این کار وجود ندارد چون این نوع فلسفه بر اساس نظام منطق سنتی بنا شده است و لذا می‌توان گفت ذاتا با نظریه‌های دیگر فهم تعارض دارد. من نیز نظریه‌های دیگر را بر روی فلسفه اسلامی به طورجدی امتحان نکرده‌ام. تفصیل بحث را البته باید در مجال دیگری پی گرفت.



سردبیر فصلنامه "اشراق" تبریز درمورد اینکه آیامتون رشته خودرابیش از چندبار مطالعه می‏کند همچنین اظهارداشت: بلی چون رشته تحصیلی من رشته‌ای متن‌محور است و در فلسفه اسلامی این فهم متون عمده و اصلی از قبیل آثار ابن سینا شیخ اشراق و ملا صدرا است که حرف اصلی را می‌زند و میزان جولان فکری در این رشته معرفتی اندک است. در این گستره کسی در این حوزه ارج می‌بیند و بر صدر می‌نشیند که بیشتر از بقیه متن بخواند و بفهمد.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد یادداشت‌برداریهایش از متون مطالعه شده نیز گفت: نکات اصلی و مهم هر مطلب را می‌نویسم و اگر چنانچه اشکالی به نظرم بیاید یا تاملی داشته باشم در حاشیه مطلب یادداشت می‌کنم. شاید روزی این یادداشتها و تاملها منشای اثر و نظر شود و بر دقت آنها افزوده شود.