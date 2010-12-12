210 مبلغ در همدان با فرقه های نوظهور آشنا شدند

حجت ‌الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های فرقه‌ شناسی وعرفانهای کاذب با هدف شناساندن این نحله‌های ضاله به مبلغان انجام می شود.

وی با بیان اینکه با این اقدام از خرافات و بدعت‌هایی که از طریق این فرق به مراسمهای مذهبی وارد می‌شود، جلوگیری خواهد شد، گفت: دشمنان دین اسلام و نهضت عاشورا سعی دارند عزاداری شیعه برای امام حسین (ع) را به خرافات و بدعتها آلوده کنند.

حجت الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه مبلغان دینی، مداحان، مسئولان هیئتها و مردم باید برای مبارزه با بدعتهایی که به مراسم مذهبی وارد می شوند، مطالعه ی تخصصی داشته باشند و اولویت‌های فرهنگی و مذهبی را شناسایی کنند، گفت: در قالب دوره آموزشی فرقه‌شناسی و عرفانهای کاذب 80 نفر، فرقه‌های نوظهور 210 نفر و دوره آموزشی مداحان بیش از 120 نفر از مبلغان و مداحان استان همدان دوره های لازم را فرا گرفته اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با تاکید بر اینکه متولیان امور فرهنگی - مذهبی باید در مورد رفع نیازمندیهای جامعه تلاش کنند، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی امسال آموزشهای پیوسته، کارشناسانه و تخصصی را در حوزه بانوان و زنان مبلغه مد نظر قرار داد.

وی برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی فرق انحرافی در رابطه با مبلغان دینی، برگزاری کارگاه آموزشی عرفانهای کاذب و شناسایی عرفانهای اسلامی را از اقدامات سازمان تبیلغات اسلامی استان همدان برشمرد.