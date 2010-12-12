صاحبان صنایع در زمان هدفمندی یارانه ها از کیفیت محصول نکاهند

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها یک کار مهم و تاریخی در کشور است و باید تلاش خود را برای اثربخشی بالای این طرح به کار گیریم.

وی ادامه داد: توصیه ما به صاحبان صنایع مختلف و واحدهای تولیدی این است که با افزایش جزیی قیمت حامل انرژی از کیفیت محصول خود نکاهند و همواره به این امر توجه کافی داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین آنها باید بدانند که هم اکنون رضایتمندی مشتری و کیفیت، رمز بقای آنها در عرصه رقابت است و باید همیشه این امر را در برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیمات مد نظر قرار دهند.

اتخاذ نظام یکپارچه نوین برای استانداردسازی ضروری است

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: به اعتقاد ما اتخاذ یک نظام یکپارچه نوین برای استانداردسازی به عنوان بستر توسعه پایدار در کشور امری ضروری است و باید شرایط لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

این مسئول ادامه داد: همچنین کلیه مسئولان و فعالان عرصه اقتصاد باید بر روی این مسئله متمرکز شوند تا بتوانیم نظام یادشده را همواره حفظ کنیم و شاهد تداوم آن باشیم.

وی با بیان اینکه کیفیت محصول کار یک فرد، سازمان و یا اداره نیست، اظهار داشت: با ایجاد نظام یکپارچه نوین در استانداردسازی به اهداف این بخش نائل می شویم.

قوانین مربوطه نیازمند تغییرات اساسی است

برزگری همچنین بیان اینکه قوانین مرتبط با کیفیت پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست، یادآور شد: با توجه به نیازهای کنونی و توسعه اقتصادی کشور، این قوانین پاسخگو نیست و باید تغییرات اساسی در آنها ایجاد شود.

این مسئول اضافه کرد: امیدواریم مجلس، دولت، مردم، صنعتگران و فعالان عرصه های اقتصادی دست به دست هم داده و کیفیت واستاندارد را به عنوان مبنای کار خود قرار دهند تا شاهد ارتقای کیفیت در کشور باشیم.