دکه های مطبوعاتی در حاشیه شهر همدان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا میرزایی پیش از ظهر یکشنبه در یکصد وشصدمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی با تاکید بر لزوم قرار گرفتن مطبوعات در سبد خانوار شهروندان گفت: دکه های مطبوعاتی یکی از نمادهای فرهنگی شهر است و به دلیل سابقه طولانی در اطلاع رسانی به شهروندان درجامعه، تداوم این خدمات نیازبه ساماندهی دارد.

رضا میرزایی در رابطه با مصوبا ت شورای شهر در خصوص دکه های مطبوعاتی اظهار داشت: دکه های غیر مطبوعاتی که سد معبر کرده اند باید جمع آوری شود.

میرزایی با تاکید بر تشکیل کمیته ای از نمایندگان معاونت فرهنگی شهرداری، معاونت خدمات شهری شهرداری و نماینده اداره کل ارشاد اسلامی، گفت: دکه ها باید با لحاظ نمودن نظارت همیاران محلات در خصوص مکان یابی مناسب در شهرکها وحاشیه های شهر اقدام کنند.

نماینده مردم در شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: در آینده نزدیک علاوه بر دکه های مطبوعاتی 300 باکس مطبوعاتی توسط سازمان زیباسازی شهرداری همدان ساخته و توسط معاونت فرهنگی وخدمات شهری درتمام شهرهمدان بین فروشگاه های بزرگ و مناسب توزیع خواهد شد تا شهروندان بتوانند به سهولت در محلات خود به مطبوعات دسترسی داشته باشند.