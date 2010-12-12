نامزدان بهترین آثار در رشته ‌های تاریخ و جغرافیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه "تاریخ" هیئت داوران شش عنوان کتاب را شایسته معرفی به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی کرده‌اند.

در این بخش کتابهای "تمدن یونان" نوشته نادر میرسعیدی از انتشارات مدرسه برهان، "راهکارهای آموزش تاریخ" کاری از دکتر نصرالله صالحی از انتشارات شورا، "سعدی" نوشته امین فقیری از انتشارات مدرسه، "شهید دقایقی" تألیف اصغر فکور از انتشارات مدرسه برهان، "میراث فرهنگی ایرانیان" تألیف زهره پریرخ از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و "هر روز زندگی در جهان باستان" ترجمه قاسم قالیباف از انتشارات پیام آزادی آثار راه‌ یافته به مرحله نهایی داوری کتابهای گروه "تاریخ" هستند.

همچنین هیئت داوران گروه "جغرافیا" کتابهای "هوای خوفناک" نوشته آنیتا گانریف با ترجمه مهرداد تویسرکانی از انتشارات قدیانی، "چهارمحال و بختیاری" (از مجموعه دوستت دارم ایران) نوشته فروزنده خداجو از دفتر انتشارات کمک آموزشی، "فارس" (از مجموعه دوستت دارم ایران) نوشته بهمن پگاه‌راد از دفتر انتشارات کمک آموزشی و "گنجینه یادگیری جغرافیا- سوم راهنمایی" نوشته کوروش امیری‌نیا و مهدی چوبینه از انتشارات مبتکران را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه برتر و تقدیری معرفی کردند.

در گروه "تاریخ" مهدی الماسی، مسعود جوادیان و حشمت‌الله سلیمی داوری این گروه از کتابهای رسیده به جشنواره را بر عهده داشتند و در گروه "جغرافیا" دکتر سیاوش شایان و دکتر شوکت مقیمی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را داوری کرده‌اند.



هشتمین جشنواره‌ "کتابهای آموزشی رشد" روز 29 آذرماه برگزار می‌شود.



