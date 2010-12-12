486 واحد صنعتی آسیب پذیر استان مرکزی شناسایی شدند

مصطفی آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد 70 واحد صنعتی متقاضی خط اعتباری انرژی هستند که 32 واحد آنها به بانک معرفی و از این تعداد دو واحد با بانک برای دریافت تسهیلات قرارداد بسته اند.

وی ادامه داد: طبق محاسبات صورت گرفته از بین 70 هزار واحد صنعتی و معدنی کشور، 10 درصد انها معدل هفت هزار واحد بنگاه تولیدی، از اجرای قانون تاثیری پذیری بالا یا متوسط دارند که از این بین 700 واحد که معادل یک درصد کل واحدهای تولیدی می باشند آسیب پذیری بالا شناسایی شده اند.

آقاخانی با بیان اینکه 23 رشته صنعتی از این طرح آسیب پذیر هستند ادامه داد: فرآورده های لبنی، تولید قند و شکر، نانوائی، منسوجات، آهن و فولاد، ریخته گری آهن و فولاد، تولید کود شیمیایی ، تولید محصولات شیشه از جمله صنایعی هستند که از این طرح آسیب می بینند.

وی اضافه کرد: باوجود این آسیب پذیری هنوز بسیاری از این تولید کنندگان در استان مرکزی برای گرفتن تسهیلات در سایت صنایع ثبت نام نکرده اند.

کارشناس تولید سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای حمایت از صنایع آسیب پذیر گفت: دولت در چهار بخش شامل تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و معدنی ( خط اعتباری هزینه انرژی)، حمایت در بازار داخلی، ( سود بازرگانی ویژه و مدیریت واردات و ساماندهی توزیع کالا)، حمایت در بازار خارجی( جوایز صادراتی) و کمک هزینه تولید ( به صورت کمک بلاعوض ) به این صنایع کمک می کند.