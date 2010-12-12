اقدامات تنبیهی تهران در برابر جعل نام خلیج فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرویز سروری در واکنش به اقدام شبکه فرانس 24 فرانسه و برخی کشورهای عربی درجعل نام خلیج فارس، گفت: فکر می کنم کشورهای اروپایی و غربی با طرح چنین ادعاهایی در اشتباه به سر برده و دست به بازی خطرناکی می زنند، همان بازی که برای مقابله با شوروی سابق دست به ایجاد القاعده در افغانستان زده و حالا اقدامات این گروه تروریستی دامن خود آنها را گرفته است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر اینکه استمرار طرح ادعاهایی همچون جعل نام خلیج فارس موجب به هم زدن صلح و ثبات در جهان می شود، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد یک کشور تمام اصطلاحات رسمی را که در اسناد بین المللی به اثبات رسیده زیر سئوال برده و به جای آن از نام های جعلی استفاده کند، طرح چنین مسائلی زمینه تشنج و عداوت بین کشورها را توسعه خواهد داد.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به زمینه هایی که برای طرح ادعاها میان کشورهای مختلف در جهان وجود دارد، خاطرنشان ساخت: اگر عناوین بین المللی زیر سوال برود این باب خواهد شد که هر کشوری ادعاهایی را مطرح کرده و تنش در جهان افزایش یابد.



سروری با اظهار اینکه کشورهای غربی و یا عربی اگر بخواهند به طرح ادعاهای خود ادامه دهند، جمهوری اسلامی خود می تواند مدعی اراضی بسیاری از کشورهای منطقه باشد، افزود: ولی ایران قصد حرکت در مسیر اختلاف افکن را نداشته و خود غربی ها اگر بخواهند در این مسیر حرکت کنند، طرح چنین ادعاهایی در آینده گریبان خود آنها را خواهد گرفت.



عضو فراکسیون اصولگرایان با تاکید بر اقدامات جدی‌تر جمهوری اسلامی درمقابله با ادعاهای غربی ها و اعراب، خاطرنشان کرد: برخوردهای تنبیهی و مقابله به مثل با کشورهایی که چنین ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح می کنند، می تواند یکی از این راه ها باشد.



سروری همچنین با تاکید بر برخورد فعالانه دستگاه دیپلماسی کشور با طرح ادعاها علیه جمهوری اسلامی، اظهار کرد: علاوه بر اقدامات جدی‌تر وزارت خارجه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز باید طرح ادعاها علیه جمهوری اسلامی را جدی تر در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقدامات جدی‌تری بیاندیشد.