بهره وری هدفمند در امور زراعی با فناوری زیستی میسر می شود

علیرضا ترنگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دانش نوین کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی را در پی دارد و در تامین امنیت غذایی کشور موثر است.

وی با اعلام اینکه در دنیا دانش بیوتکنولوژی به عنوان یکی از فناوری های نوین است، اظهارداشت: این علم با بیش از 30 درصد فعالیت و استفاده مقام اول را در دنیا به خود اختصاص داده است و در کشور ایران از سال 78 بصورت منجسم بحث بیوتکنولوژی شکل گرفت و فعالیتهای علمی در این زمینه صورت می گیرد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور با اشاره به اینکه ایران در منطقه خاورمیانه مقام اول را در زمینه تولید این علم دارد، گفت: از این علم می توان در افزایش مقدار محصول، ارتقای کیفیت محصول، تولید واریته های مقاوم به آفات، بیماریها، تنشهای خشکی و شوری و همچنین در تولید مواد غذایی از ضایعات کشاورزی بهره کافی برد.

وی یاد آورشد: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال ایران که در رشت مستقر است، یکی از سه پژوهشکده منطقه ای بیوتکنولوژی کشاورزی کشور است که در بخش گیاهی و جانوری فعالیت می کند.