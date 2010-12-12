سگهای نگهبان آموزش تجسس و زنده یابی فرامی گیرند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: خانواده هایی که سگهای نگهبان نگهداری می کنند، می توانند این حیوانات را برای فراگرفتن آموزشهای مربوط به تجسس و زنده یابی در اختیار هلال احمر قرار دهند و سگها نیز آموزشهای مربوطه را فراگیرند.

وی ادامه داد: البته همه انواع نژاد سگها ممکن است توانایی فرارفتن این آموزشها را نداشته باشند و تنها نژادهای خاصی بتوانند این آموزشها را فراگیرند که این باید مد نظر قرار گیرد.

این مسئول عنوان کرد: سگهایی که برای فراگرفتن آموزشهای تجسس و زنده یابی به مراکز آموزشی ما آورده می شوند، همچنان متعلق به خانواده ای که صاحب آنها بوده، هستند و قرار نیست تحت مالکیت هلال احمر درآیند.

سگهای آموزش دیده در زمانهای مورد نیاز وارد عمل می شوند

وی عنوان کرد: به دنبال ارائه آموزشهای یادشده، خواسته ای که از صاحبان این حیوانات داریم این است که حیوانات آموزش دیده را در موارد مورد نیاز در اختیار امداد و نجات هلال احمر قرار دهند تا این جمعیت بتواند از توان سگهای آموزش دیده در امر امدادرسانی کمک بگیرد.

اکبری اظهار داشت: به این ترتیب، همه خانواده هایی که سگ با نژاد مناسب برای فعالیتهای تجسس و زنده یابی نگهدای می کنند، می توانند این حیوانات را برای فراگرفتن آموزشهای مرتبط به مراکز ذیربط آموزشی بیاورند.

این مسئول افزود: مدتی قبل، مرکز آموزش سگهای زنده یاب در کشور فعال شد و فعالیت این اداره بسیار ارزنده و شایان توجه است.

اجرای این طرح در کمک به ارتقای فعالیتهای زنده یابی موثر است

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که اجرای طرح یادشده، تاثیر فراوانی در کمک به ارتقای فعالیتهای مربوط به تجسس و زنده یابی در زمان پس از بروزحوادث طبیعی و غیرمترقبه داشته باشد که اهمیت این امر باید مد نظر قرار گیرد.

معاون امداد و نجات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اضافه کرد: سازمان امداد و نجات در نظر دارد که در تمام استانها و شهرستانهای کشور، مراکز نگهداری و آموزش سگهای تجسس و زنده یاب را راه اندازی کند و باید زمینه های لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

وی افزود: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در هر سال سه الی چهار تمرین و مانور برگزار می کند که این امر به شکل قابل توجهی بر میزان آمادگی نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر می افزاید.