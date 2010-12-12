علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اعتبار مورد نیاز برای زیرسازی و آسفالت هر یک کیلومتر راه روستایی را در این استان 1.5 میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار یک هزار و 100 کیلومتر راه خاکی و شوسه روستایی استان در طول برنامه پنجم توسعه کشور زیرسازی و آسفالت خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر اکثر روستاهای پرجمعیت این استان از راه ارتباطی مناسب برخوردار هستند که تعریض، مرمت، آسفالت بسیاری از این راههای با وجود شرایط کوهستانی و سختگذر در دولت عدالت محور نهم و دهم انجام شده است.
علیخانی مسیر راههای ارتباطی روستایی استان را 2 هزار و 840 کیلومتر اعلام کرد و گفت: با تلاش مجموعه عوامل راه و ترابری استان تاکنون افزون بر یکهزار و 730 کیلومتر راه روستایی در این استان آسفالت شده است.
مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری بر ضرورت بهسازی و اصلاح راههای روستایی در این استان تأکید کرد و گفت: باتوجه به برنامهریزیهای صورت گرفته، در برنامه چهارم توسعه چهارمحال و بختیاری در برنامه احداث راه روستایی 100 درصد موفق بوده و اداره کل راه و ترابری 30 درصد از برنامه جلوتر است.
وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس در برنامه پنجم توسعه اولویت با آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار است.
علیخانی با بیان اینکه در مجموع در این استان 131 روستای بالای 50 خانوار وجود دارد، گفت: این تعداد روستا دارای 481 کیلومتر راه است که در صورت تأمین اعتبارات لازم روند آسفالت این معابر در دستور کار این اداره قرار خواهد گرفت.
وی از سازماندهی اکیپهای زمستانی راه روستایی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: با برنامهریزی انجام شده امسال در هنگام بارندگی انسداد راه در محورهای روستایی نخواهیم داشت.
علیخانی خاطرنشان کرد: برهمین اساس در محورهای استان، 36 اکیپ راهداری زمستانی با هدف خدمات رسانی و بازگشایی محورهای برفگیر در استان ساماندهی شده است.
وی همچنین از استقرار 206 دستگاه ماشینآلات سنگین و سبک در راهدارخانههای ثابت و سیار مستقر در محورهای ارتباطی استان خبر داد و گفت: لکهگیری در محورهای اصلی، فرعی و روستایی با مشخصات لازم، نصب علائم موردنیاز در محورهای ارتباطی استان، تعمیرات ابنیه فنی، شانهسازی محورها، بهسازی و روکش آسفالت راهها، تنقیه پلها و قنوات در یک جدول زمانبندی عملیات راهداری انجام خواهد شد.
علیخانی با تأکید بر اینکه راه ارتباطی مناسب یکی از شاخصهای مهم توسعه هر منطقه به شمار میرود، گفت: برهمین اساس راه ارتباطی مناسب میتواند زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن منطقه شود.
وی خاطرنشان کرد: راهها و مسیرهای ارتباطی روستاها به عنوان شریان حیاتی که موجب ارتباط روستاها با شهرها و مراکز عمده اقتصادی و اجتماعی هر کشور بوده و نقش و جایگاه ویژهای در امر توسعه اقتصادی دارد.
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