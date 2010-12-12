گسترش حمل و نقل همگانی تنها راه حل مشکل آلودگی هواست

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل و ترافیک با اعلام این مطلب گفت: چنین وضعیتی در سالهای گذشته نیز مشکلات فراوانی را برای شهروندان تهرانی به وجود آورده و تقریبا هر ساله با شروع ماه مهر که هوا رو به سردی میگراید و با بروز پدیده وارونگی هوا که متأثر از موقعیت سوقالجیشی تهران است، شاهد تشدید آلودگی هوای تهران هستیم.
محمد حسن شهیدی افزود: هر سال با شدت گرفتن آلودگی تلاش و تکاپوی دستاندرکاران شروع میشود، قوانین و مقررات جدید و فوری وضع میشود، لایحههای گوناگون و پیشنهادهای بیشمار اجرا میشود، اما همه این موارد با خاتمه ماه اسفند که هوا گرم میشود، فراموش شده و از یاد میروند.
وی با اشاره به این که راه حل مشکل آلودگی هوا ساده و قابل برنامهریزی است، اظهار کرد: شهرداری تهران مطالعات جامعی را از سال 1371 شروع و در سال 1383 طرح جامعی را تهیه و تدوین کرد که در دو سال گذشته به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، اما به خاطر نبود حمایتهای لازم و تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز تا حد زیادی عقیم ماند.
شهیدی حمل و نقل همگانی را پاسخگوی طیف وسیعی از مسائل و مشکلات دانست و اضافه کرد: علاوه بر مشکل آلودگی هوا، مواردی مانند مصرف بالای سوخت، کمبود پارکینگ، تسهیل در رفت و آمد و صرفهجویی در وقت از جمله مواردیاند که در طرح جامع کاهش آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر این که باید شرایط را برای پیشرفت و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم کنیم، تصریح کرد: به جای این که به راههایی که تأثیرات زودگذر دارند بپردازیم باید خطوط مترو را به 14 خط و خطوط اتوبوسرانی تندرو را به 10 خط افزایش دهیم.
این کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک در پایان خاطرنشان کرد: افزایش اتوبوسهای تندرو و واگنهای پیشرفته مترو میتواند کمک مؤثری در این راه باشد اما اعتبارات این قبیل اقدامات با دیرکردها و بهانههای متوالی تأمین نمیشود و در یک کلام در وضع به وجود آمده همه مسئول هستند، چرا که موضوع اصلی سلامتی شهروندان است.
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