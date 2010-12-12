  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

مسابقه عکس محرم در کلیبر برگزار می شود

مسابقه عکس محرم در کلیبر برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر گفت: همزمان با ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) مسابقه عکس محرم در کلیبر برگزار می شود.

سیدحجت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه هنر عکاسی در انتقال فرهنگ و ثبت وقایع، خاطرنشان کرد: ‌این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و نماز و بهره گیری از ذوق هنری عکاسان حرفه ای و غیرحرفه ای در تبیین واقعه عظیم عاشورا برگزا ر می شود.

وی افزود:‌ موضوع عکس های ارسالی باید در ارتباط با مراسم دهه اول محرم و با موضوع عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) باشد.

حسینی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار پانزده دی ماه امسال بوده و پس از داوری و اعلام نتایج از برترین های این مسابقه در دهه فجر تجلیل می شود.

مسابقه یاد شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر با همکاری انجمن عکاسی این شهرستان برگزار می شود.

کد مطلب 1209067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها