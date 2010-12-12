مسابقه عکس محرم در کلیبر برگزار می شود

سیدحجت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه هنر عکاسی در انتقال فرهنگ و ثبت وقایع، خاطرنشان کرد: ‌این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و نماز و بهره گیری از ذوق هنری عکاسان حرفه ای و غیرحرفه ای در تبیین واقعه عظیم عاشورا برگزا ر می شود.

وی افزود:‌ موضوع عکس های ارسالی باید در ارتباط با مراسم دهه اول محرم و با موضوع عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) باشد.

حسینی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار پانزده دی ماه امسال بوده و پس از داوری و اعلام نتایج از برترین های این مسابقه در دهه فجر تجلیل می شود.

مسابقه یاد شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر با همکاری انجمن عکاسی این شهرستان برگزار می شود.