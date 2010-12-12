به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی رضایی ظهر یکشنبه در جمع مسئولین هیئت های مذهبی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این ایام کشتارگاه‌های دام سراسر استان آماده ارائه خدمت به خیران هستند، اظهار داشت: به این منظور تعداد 37 اکیپ عملیاتی ثابت و سیار در استان ساماندهی شده که آماده ارائه خدمات بهداشتی و شرعی در دو نوبت صبح و عصر در روز تاسوعا و عاشورا به خیران و شهروندان هستند.

وی با اشاره به مخاطرات بهداشتی ذبح دام در معابر و خیابان‌ها از تمام خیرانی که قصد ذبح دام در مسیر حرکت دستجات عزاداری دارند درخواست کرد: دام قربانی خود را برای کشتار به کشتارگاه‌های دام و مراکز مجاز زیر پوشش نظارت بهداشتی دامپزشکی منتقل کنند.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی نیز گفت: در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی برخی از خیران اقدام به ذبح دام نذری در مسیر حرکت هیئت‌های مذهبی می ‌کنند که توصیه می‌ شود دام قربانی برای ذبح به کشتارگاه‌ها انتقال یابد.

محمود قربان‌زاده ادامه داد: در صورتی که دام در جلوی مسیر هیئت‌ها ذبح می ‌شود باید استحصال گوشت در کشتارگاه‌های دام و در شرایط بهداشتی و زیرنظارت کارشناسان دامپزشکی انجام شود.

وی با بیان مخاطرات انتقال برخی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نظیر تب کریمه کنگو، تب مالت، سل و سالمونلوز از طریق مصرف گوشت غیربهداشتی از مسئولان هیئت‌های سراسر استان خواست تا با انتقال دام‌های قربانی به کشتارگاه‌های دام از انتشار اینگونه بیماری‌ها جلوگیری کنند.