به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار حسن کرمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به فعالیت‌های انجام شده توسط فرماندهی انتظامی استان اصفهان طی یک ماه گذشته در حوزه کشف مواد مخدر اشاره کرد و افزود: طی دو ماه گذشته علاوه بر کشف سه تن مواد مخدر، 14 باند قاچاق مواد مخدر نیز منهدم شده و سه هزار نفر نیز دستگیر شده‌اند.

وی اظهار داشت: با اقدامات ویژه‌ای که در خصوص مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ صورت گرفت، تنها طی دو ماه گذشته بالغ بر سه هزار و 325 کیلو و 721 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزاش کشف مشاهده می‌شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر فرماندهی انتظامی این استان طی دو ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش داشته است، بیان داشت: این مواد کشف شده شامل دو هزار 653 کیلو و 168 گرم تریاک، 298 کیلو و 553 گرم حشیش، چهار کیلو و 18 گرم هروئین، 75 کیلو و 35 گرم کراک، سه کیلو و 725 گرم شیشه، شش کیلو و 837 گرم سوخته تریاک، یک کیلو و 56 گرم شیره تریاک، 24 کیلو و 109 گرم گراس و چهار کیلو و 475 گرم سایر مواد بوده ‌است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در این مدت 14 باند بزرگ قاچاق مواد مخدر متلاشی شده است گفت: اعضای این باندها محموله‌های مواد مخدر را از استان‌های شرقی و جنوبی به استان اصفهان منتقل می‌کردند که طی عملیات‌های اطلاعاتی، همگی آنها در محورهای مواصلاتی و ورودی استان شناسایی و در عملیات‌های متعدد منهدم شدند.

وی تصریح کرد: از این باندها 43 دستگاه خودروی سبک و سنگین و یک دستگاه موتور هزار توقیف و هشت قبضه سلاح جنگی، 290 دستگاه بی‌سیم، 9 دستگاه تلفن همراه، 157 دستگاه وافور و مبلغ 151 میلیون و 140 هزار تومان وجه نقد کشف و ضبط شد.

وی همچنین از دستگیری دو هزار و 943 نفر در رابطه با جرائم مواد مخدر خبر داد و بیان داشت: 104 نفر از این افراد قاچاقچی، 424 نفر توزیع کننده و دو هزار 336 نفر نگهدارنده محسوب می‌شوند که در بین آنها دو هزار و 851 نفر مرد و 92 نفر زن بودند.