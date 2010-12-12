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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

تقویت نظارت بر ساخت و سازهای شهری ضروری است

تقویت نظارت بر ساخت و سازهای شهری ضروری است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رشت در مجلس گفت: نظارت بیشتر بر ساخت و سازهای شهری موجب ساماندهی امور شهری شده و از بروز معضل جدید جلوگیری می کند.

سید علی آقا زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر احیای حقوق شهروندان در جامعه اظهار داشت: با توجه به تلاش های انجام شده در این بخش، شهروندان رشتی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

وی با عنوان اینکه دغدغه مسئولان رفع مشکلات شهروندان است، افزود: برای تحقق این امر و رفاه حال شهروندان حمایت ویژه  شهرداری در تسریع اجرای پروژه ها عمران شهری یک مطالبه جدی است.

نماینده مردم رشت درمجلس همچنین ادامه داد: رسیدگی به امور مرکز استان باید دراولویت قرارگیرد و تمامی اعضای مجمع نمایندگان استان باید نسبت به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی درادامه خواستار اطلاع رسانی صحیح مدیران استانی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عمده مسئولیت خدمات رسانی به شهروندان بر عهده شهرداری رشت است، تعامل نمایندگان با شهرداری برای تسریع رفع مشکلات شهروندان امری ضروری است.

کد مطلب 1209089

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