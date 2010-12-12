تقویت نظارت بر ساخت و سازهای شهری ضروری است

سید علی آقا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر احیای حقوق شهروندان در جامعه اظهار داشت: با توجه به تلاش های انجام شده در این بخش، شهروندان رشتی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

وی با عنوان اینکه دغدغه مسئولان رفع مشکلات شهروندان است، افزود: برای تحقق این امر و رفاه حال شهروندان حمایت ویژه شهرداری در تسریع اجرای پروژه ها عمران شهری یک مطالبه جدی است.

نماینده مردم رشت درمجلس همچنین ادامه داد: رسیدگی به امور مرکز استان باید دراولویت قرارگیرد و تمامی اعضای مجمع نمایندگان استان باید نسبت به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی درادامه خواستار اطلاع رسانی صحیح مدیران استانی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عمده مسئولیت خدمات رسانی به شهروندان بر عهده شهرداری رشت است، تعامل نمایندگان با شهرداری برای تسریع رفع مشکلات شهروندان امری ضروری است.