۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

سومین صربستانی در راه کاشان/

دو بازیکن صربستانی در ترکیب تیم بسکتبال توزین الکتریک قرار گرفتند

تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان برای حضور در فصل جدید رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور دو بازیکن صربستانی در پست‌های یک و پنج به خدمت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، "زلاتکو ژوانوویچ" یکی از بازیکنان تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان است که برای این تیم در پست یک به میدان خواهد رفت. دیگر بازیکن صربستانی این تیم "نناد میشا نوویچ" نام دارد که در پست پنج بازی خواهد کرد.

دو بازیکن صربستانی تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان بامداد سه شنبه وارد تهران می‎شوند و پس از حضور در تست پزشکی، در دیدار تدارکاتی همان روز که مقابل مهرام برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد. پیش از این قرار بود تیم بسکتبال توزین الکتریک دو بازیکن آمریکایی به خدمت بگیرد اما صادر نشدن ویزا مانع از حضور آنها در این تیم کاشانی شد.

همچنین تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان با یک مربی صربستانی به نام "ولادو جوروویچ" در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور شرکت خواهد کرد.

این دومین حضور تیم توزین الکتریک کاشان در رقابت‌های باشگاهی لیگ برتر است. این تیم سال گذشته در رده ششم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

