طرحهای هادی روستایی شهرستان دماوند فاقد کارشناسی لازم است

شاهرخ رامین به خبرنگار مهر گفت: در گذشته روستای اسلام آباد از مشکلات عدیده ای پیرامون تامین آب شرب رنج می برد که خوشبختانه این کاستی به همت بخشدار مرکزی دماوند، مسئولان آبفای روستایی و دیگر مسئولان منطقه ای رفع شده است.

این مسئول با بیان اینکه طرحهای هادی روستایی در بسیاری از مناطق شهرستان دماوند غیرکارشناسی است، عنوان کرد: متاسفانه وجود طرحهای هادی روستایی فاقد کارشناسی لازم، موجبات رنج مردم مناطق روستایی دماوند را فراهم آورده است.

وی از گرداوری پرونده ای 40 روستایی پیرامون معضل یاد شده خبر داد و افزود: در خصوص معضلات ناشی از طرحهای هادی پرونده ای شامل 40 روستای شهرستان دماوند به مسئولان ذیربط ارائه شده است.

رامین ادامه داد: با توکل به قدرت لایزال الهی، عنایات ائمه اطهار(ع) و دعای خیر شما مردم خونگرم مناطق روستایی شهرستان دماوند در آینده ای نه چندان دور مشکلات درج شده در این پرونده طی یک بررسی جامع، کامل و دقیق رفع خواهد شد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.