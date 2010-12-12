آتش نشانان 41 مورد حریق را در رشت مهار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، از این تعداد حریق 37 مورد مربوط به آتش سوزی جنگل و علفزارهای سطح شهر و حومه و سرایت یک مورد از آن به سقف منزل مسکونی واقع در کمربندی شهید بهشتی، انتهای استقامت دو بوده که با اطلاع سریع شهروندان و عکس العمل به موقع ماموران آتش نشانی، بلافاصله مهار و اطفا شد.

یک مورد سقوط یک اصله درخت بر روی علمک گاز منزل مسکونی در جاده سنگر، یک مورد اتصالی در سامانه پست برق و یک مورد آتش سوزی انبار کود شیمیایی متعلق به سازمان بازیافت از دیگر موارد آتش سوزی های به وقوع پیوسته 24 ساعت گذشته شهر رشت بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت در این خصوص گفت: افزایش آمار حریق ها در زمان وزش بادهای موسمی در گیلان، به خصوص در شهر رشت و حومه به دلیل خارج از محدوده بودن مکانهای حریق مانند جنگلهای سراوان و لاکان، کمبود تجهیزات مرتبط به اطفای حریق جنگل، رعایت نکردن نکات ایمنی در افروختن آتش در جنگلها و علفزارهاست.

محمد علی رفیعی ضمن توصیه شهروندان افزود: هنگام ترک منزل تمام منابع حرارتی شعله روباز مانند بخاری، آبگرمکن و اجاق گاز را خاموش و در هنگام وزش باد گرم از روشن کردن منابع حرارتی شعله روباز در مجاورت اجسام قابل اشتعال در فضای باز خودداری کنند.

وی عنوان کرد: در موقع وزش باد شدید از تردد زیر سیم های برق، دیوارهای قدیمی ناایمن و ساختمانهای در حال احداث که امکان پرتاب اشیاء و مصالح از آنها وجود دارد، خودداری کرده و از قراردادن هرگونه اشیاء مانند گلدان، ظروف شیشه ای در لبه پنجره ها و بالکنهای ساختمانهای بلند مرتبه مشرف به پیاده رو و کوچه ها بطور جدی بپرهیزند.

مدیرعامل آتش نشانی رشت گفت: در هنگام وزش باد، پنجره ها را به نحوی مهار کنند تا از برخورد با یکدیگر و همچنین ضربه اشیاء خارجی به آنها جلوگیری کرده و از انداختن کبریت نیم سوخته و ته سیگار روشن در سطح جنگلها، مراتع و حاشیه جاده ها خودداری شود.

وی ادامه از مردم خواست در صورت مشاهده کمترین دود یا آتش در سطح جنگلها و مراتع آن را به نزدیکترین سرجنگلبانی و یا پاسگاه نیروی انتظامی محل اطلاع دهند.