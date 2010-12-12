به گزارش خبرگزاری مهر، وحید اسلامی گفت: این فیلم که پیش از این تهیه کننده آن مهدی احمدی بود با تصویب شورای پروانه ساخت معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یافت و پیش تولید آن که 15 روز متوقف بود، از سر گرفته شد.

"دزدان خیابان جردن" به عنوان یک طنز برداشت آزادی از فیلم "دردسر در بهشت" ساخته ارنست لوبیچ است که داستان دو دزد خرده پا را به تصویر می کشد که سعی می کنند دست به کاری بزرگ بزنند. فیلم با زبانی طنز سعی دارد به مساله قاچاق مواد بهداشتی غیر مجاز به داخل کشور بپردازد و به نوعی یکی از عوارض مصرف‌زدگی را در کشور نشان دهد.

تاکنون حضور داریوش بابائیان به عنوان تهیه کننده و مدیر تولید، مهدی دارابی به عنوان صدابردار، کیان بابائیان به عنوان مجری طرح ، سینا حسنی به عنوان جانشین تولید در این فیلم قطعی شده است.

البته گروه تولید این فیلم پیش از این با برخی از عوامل از جمله بازیگران به توافق رسیده بودند. ولی هنوز وضعیت آنها با توجه به تغییر تهیه کننده، مشخص نیست. وحید اسلامی نویسنده سینما ساخت تله فیلم هایی چون "مرثیه یک رویا" و "رولت ایرانی" در کارنامه کاری خود دارد.



