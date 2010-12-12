توسعه باغهای زیتون در کشور شتاب می گیرد

جهانگیر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گردآوری ارقام مهم زیتون جهان در ایران برای تشکیل بانک ژنتیکی، سنجش سازگاری این ارقام با شرایط آب و هوایی ایران، فراهم کردن امکان مطالعه و تحقیق بیشتر در زمینه ارقام مطرح و زمینه سازی برای تبادل آخرین یافته های علمی کلکسیونهای جهانی زیتون با یکدیگر از مهمترین دلایلی است که ایران را برآن داشته تا در پی عنوان کلکسیون باغ مادری زیتون جهان باشد.

وی عنوان کرد: این امتیازات کمک می کند روند توسعه باغ های زیتون در کشور هـرچه بیشتر شتاب گیرد.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: استانهای فارس، گلستان، خراسان جنوبی، لرستان و زنجان نیز باغهایی را برای تبدیل به کلکسیون باغ مادری زیتون به وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرده اند تا این وزارتخانه در صورت تایید، این باغها را به کمیته فنی سازمان جهانی زیتون معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: از میان این باغها، باغ مادری استانهای گیلان و زنجان اولویت بیشتری دارند.

عرب گفت: رودبار علاوه بر پیشی گرفتن از پنج رقیب داخلی باید بتواند از پس باغهای مادری شش کشور دیگر هم برآید، باغهای مادری ترکیه، سوریه، لیتوانی، مصر، اردن و تونس رقبای باغ مادری رودبارند.