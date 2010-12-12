قیام امام حسین (ع) حرکت اصلاحی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام رضا رمضانی گیلانی عصر یکشنبه در جمع سوگواران حسینی با توجه به فلسفه عاشورا، بر اجرای امربه معروف ونهی ازمنکر در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین اظهارداشت: عاشورا خود بزرگترین آموزشگاه و دانشگاه است که درسهای آن ماندگار و ابدی است و شهدای عاشورا هر کدام معلمی بودند بزرگوار که با تقدیم جان خویش در راه اسلام صدها درس را به جهان بشریت آموختند.

عضو خبرگان رهبری گفت: از بارزترین مفاهیم و درسهای عاشورا ایثار و فداکاری است و امام حسین (ع ) و اصاحبش خود را فدای دین می کنند.

وی خاطرنشان کرد: روز عاشورا و حماسه دلیرمردان رویدادی است که هیچگاه از صفحات تاریخ بشریت محو نخواهد شد و با حسین بن علی (ع ) بارزترین چهره حق در حماسه عاشورا همواره در دل تاریخ جاودانه خواهند ماند.

رمضانی اظهار داشت: نهضت خونین کربلا و قیام شکوهمند حضرت اباعبدالله، امام حسین (ع ) و یاران با وفایش شورانگیزترین قیام تاریخ بشری علیه ظلم و کفر و فساد است و اوج قله های انسانی و فضائل والای آن به نام این عزیزان مزین گشته و محرم فرصتی است که پاک ترین احساسات بشری به مظلومیت خونبار خاندان پیامبر ابراز شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قیام عاشورا دارای درسها و عبرتهای چون وفا، شهامت و شجاعت و عشق و ایثار است، یادآور شد: روز عاشورا صحنه کارزار مردمانی به غایت پست و فرومایه با امام زمانشان بود، انسان نماهای که نه ملاحظه عده وعده میهمانان خویش را کردند و نه حرمت سیادتش را نه تعلقش به خانه رسول الله را نگاه داشتند.