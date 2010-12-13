گرایش به چت روم ناشی از برآورده نشدن نیازهای طبیعی است

پرفسور محمد حسین فرجاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: باید مسئولان فرهنگی کشور تلاش کنند زمینه های برآورده شدن نیازهای نوجوانان و جوانان فراهم شود تا گرایش آنها به چنین فضاهای مخاطره آمیزی کاهش پیدا کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نظام تعلیم و تربیت گفت: خانواده و مدرسه به عنوان دو رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت باید بتوانند در این زمینه نقش هدایت کننده را داشته باشند و جوانان را از خطرات ناشی از فضاهای مجازی اینچنینی که فواید کمتری نسبت به مضرات آن دارند آگاه کنند اما متاسفانه تا کنون نتوانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

پیش از این ناصر قاسم زاده دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه عنوان کرده بود که استفاده از فضاهای چت روم در بین جوانان ایرانی، عربستانی، پاکستانی و هندی در بین کشورهای آسیایی بیش از سایر کشورها است.

پرفسور فرجاد ادامه داد: اما از سویی نباید از روشهای سلبی استفاده کرد و مانع استفاده جوانان از چنین فضاهایی شد چرا که این روش دقیقا همانند این است که ما جلوی رود آبی را با سنگ ببندیم و مانع از حرکت طبیعی اش شویم، بالاخره آن آب روان راهش را پیدا می کند که قطعا انحرف از مسیر اصلی است.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: آموزش درست، صحیح و به موقع به نوجوانان و جوانان در محیط های علمی و دانشگاهی می تواند در آگاه سازی آنها در زمینه استفاده از چنین فضاهایی موثر باشد.

همچنین دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه با تاکید بر اینکه نمی توان با فیلتر کردن یا بستن چت روم ها از ارتباط گیری افراد ممانعت کرد گفته بود: تنها راه حل کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از چنین فضاهایی که در برخی از موارد حتی منجر به تجاوز عنفی و قتل هم می شود این است که جوانان را نسبت به این فضا و آسیبهای آن آشنا و این موارد را مدام به آنها گوشزد کنیم.