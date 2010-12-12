قانون کار باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مجید دوستعلی صبح یکشنبه در جمع نمایندگان کارفرمایان در تالار تلاش کرمان اظهارداشت: قانون کار باید در راستای جامعیت بیشتر اصلاح شود.

وی تصریح کرد: اصل سه جانبه گرایی بسیاری از مشکلات را بررسی می کند و با تفکر همراهی و همدلی کارگران، کارفرمایان و دولت چرخه تولید پیشرفت می کند.

این مسئول ادامه داد: چرخه تولید را این سه عنصر تشکیل می دهند و با تعامل آنها بسیاری از موانع در تولید رفع می شود.

دوستعلی به ایجاد یک میلیون و صد هزار شغل جدید در کشور اشاره کرد و گفت: به همین منظور سامانه جمع آوری اطلاعات اشتغال طراحی و اجرا شده است.

وی گفت: اشتغال ارتباط مستقیمی با آرامش بخشی به جامعه، تولید ناخالص ملی و شاخص موفقیت دولت دارد.

قائم مقام وزیر کار ادامه داد: نرخ بیکاری طی دو سال آینده در کشور به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.