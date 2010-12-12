مس کرمان در دبی اردوی تدارکاتی برپا می کند

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم مس کرمان در هفته های اخیر بازی های خوبی از خود به نمایش گذاشته و روی بازی باقی مانده قبل از تعطیلات نیز حساب ویژه ای باز کرده ایم و سپس برای تعطیلات نیم فصل در دبی اردو می زنیم.

وی تصریح کرد: قبل از این به تیم مس پیشنهاد شده بود که دو بازی تدارکاتی که بازیهای خوبی و قوی بودند در ترکیه داشته باشیم ولی با توجه به اینکه به روند کار تیمی ما نمی خورد ترکیه را از برنامه حذف کردیم و بازیهای تدارکاتی را در دبی انجام می دهیم.

مرفاوی اظهار داشت: در برگشت از اردوی دبی ادامه کار بدنسازی و تقویت تیمی را مدنظر داریم، دو بازی تدارکاتی دیگر نیز در کرمان خواهیم داشت که تیم های حریف در این بازیها مشخص نیستند و طی دو سه روز آینده مشخص می شوند.

سرمربی تیم مس کرمان خاطر نشان کرد: عادل کلاه کج بازیکنی که از ابتدای فصل به دلیل مصدومیت در اختیار تیم نبود دو سه هفته است که به تمرینات تیم برگشته ولی هنوز چون در شرایط بازی قرار نگرفته مشخص نمی شود چقدر آماده بازی است.

وی افزود: تیم مس کرمان جو صمیمی و هماهنگی دارد که بازیکنان با تجربه تیم در افزایش این صمیمیت نقش زیادی داشتند و جوانترها نیز در افزایش روحیه و انگیزه دادن به تیم موثر بودند و تیم یک دستی را برای مس کرمان تشکیل داده اند.

وی درباره قرعه کشی جام باشگاههای آسیا نیز گفت: گروه تیم های پرسپولیس و سپاهان به نسبت استقلال و ذوب آهن، گروههای سختی هستند و با توجه به اینکه تیم هایی به بازیهای جام باشگاهها می آیند که سوابق خوبی دارند نمی توان در مورد بازیها به راحتی نظر داد.