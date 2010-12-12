سکوت در برابر جنایات اسرائیل نشانه بی غیرتی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار کاروان همبستگی آزادی غزه، اظهار داشت: دو مطلب را در اینجا بیان می کنم که یکی مهم است و دیگری اهم. مطلب مهم نجات برادران مسلمان فلسطین از غزه است که از چنگال اسرائیل آزاد شوند و مطلب اهم هدیه ای است که جمهوری اسلامی ایران به میهمانان غیرمسلمان عطا می کند.

وی افزود: آقایانی که مسلمان نیستند اول اسرائیل درون خود را اصلاح کنند و بعد به اصلاح اسرائیل بیرون بپردازند.

این مرجع تقلید با اشاره به تفکرات شیعه در مورد زندگی پس از مرگ اظهار داشت: مسلمان معتقد است وقتی می میرد مرگ را می میراند نه خود بمیرد. از پوست به در می آید نه اینکه بپوسد. انسان وقتی می میرد از قفس دنیا آزاد می شود و برای ابد می ماند.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: این کوششی که از هند شروع شد و انشاءالله به غزه ختم می شود و مایه آزادی مسلمانان فلسطین است یک ره توشه ابدی است که برای بعد از مرگ نافع است.

وی ادامه داد: اگر کسی بعد از مرگ نابود شود و هیچ کیفر و پاداشی نداشته باشد زشتی و زیبایی عمل او در دنیا برای بعد از مرگ بی اثر است. بنابراین در این نکته به همین مقدار بسنده می کنیم و از همه عزیزان مسئلت می کنیم که هر قدمی بر می دارند برای رضای خدا باشد و هم اجر ابدی داشته باشد و هم کارشان پرثمر باشد و اسرائیل غاصب را سر جایشان بنشانند.

وی با تاکید بر پوشش تبلیغاتی فعالیتهای کاروان همبستگی اظهار داشت: گرچه رسانه های رسمی ایران و غیرایران موظفند قدم به قدم کار شما را جهانی و رسانه ای کنند و به گوش مردم دنیا برسانند ولی شما به اینها اکتفا نکنید و فقط برای رضای خدا این اقدام بشردوستانه را انجام دهید.

رهبری های قرآن سه بخش است

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه کوشش شما برای محکوم کردن غارتگری اسرائیل از یک سو و نجات مردم ستمدیده غزه از سوی دیگر است، خاطرنشان کرد: رهبران الهی از طرف خداوند پیامی جهانی آوردند و دستورهای آنها به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول: رهبری های محلی است که راجع به پیروان همان مکتب و دین است. بخش دوم: دستورهایی است که منطقه ای و وسیع تر از محلی است و متعلق به پیروان مکتب تولیدی است. بخش سوم نیز رهبری های جهانی است که اختصاصی به هیچ ملتی ندارد.

وی با ذکر نمونه ای از رهبری های قرآن کریم یادآور شد: رهبری های قرآن کریم نیز بخشی از احکام قرآن در قلمرو اسلامی است که مخصوص مسلمانان است. بخش دوم رهبری های قرآن از این وسیع تر و مخصوص متفکران توحیدی است یعنی هم برای مسلمانان است هم برای یهودی ها و مسیحیان پیروان مکتب های توحیدی دیگر است.

این مرجع تقلید ادامه داد: بخش سوم از رهبری های قرآن بین المللی است و هیچ اختصاصی به یک ملت ندارد و از این بخش به عنوان احکام اسلامی یاد می شود.

جوادی آملی با بیان اینکه جریان عدل و ظلم در بخش سوم اسلام قرار دارد، تاکید کرد: رعایت عدل چه برای مسلمانان و چه غیر مسلمانان لازم است.

وی تاکید کرد: ظلم و ستم نیز چه برای افراد موحد و چه ملحد حرام است و آنچه در فلسطین و غزه در طی این 60 سال می گذرد در بخش سوم دستورهای الهی قرار دارد.

جوادی آملی تاکید کرد: خداوند در سوره مبارکه "ممتحنه" آیه 7 و 8 به این بخش سوم اشاره کرده است، همین قانون بین المللی اسلام در قانون جمهوری اسلامی هم ثبت شده است یعنی مسلمان موظف است نه ظلم بکند و نه زیر ظلم برود.

این مرجع تقلید با اشاره به نموداری از احکام بین المللی اسلام به ذکر آیاتی از قرآن کریم پرداخت و اظهار داشت: خداوند فرمود با مردم حرف خوب بزنید و خوب حرف بزنید و نفرمود قولو للمسلمین، للمومنین، للموحدین یعنی برای مسلمین، مومنین و موحدین.

وی با اشاره به آیه دیگری از قرآن کریم تاکید کرد: خداوند فرمود هیچ چیزی را از هیچ کسی کم نگذارید و نفرمود کالا را کم نگذارید تا مخصوص مسائل اقتصادی باشد و نفرمود درس و بحث را کم نگذارید تا مخصوص مسائل فرهنگی باشد. بلکه فرمود هیچ چیزی را از هیچ کسی کم نگذارید.

جوادی آملی گفت: چون انسان کامل یعنی حسین ابن علی (ع) که در ایام عاشورای آن حضرت به سر می بریم که قرآن ناطق و متحرک است. آن امام بزرگوار برای پیاده کردن احکام سه بخشی قرآن نهضت جهانی را راه اندازی کرد که برای رعایت حوزه اسلامی، قلمرو توحیدی و احکام بین المللی اسلام باشد لذا در متن سخنرانی های خود به مردم آن روز فرمود مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل صرفنظر نمی شود.

آیت الله جوادی آملی در بخشی دیگر از سخنان خود سکوت در برابر جنایات اسرائیل را نشانه بی غیرتی دانست و تاکید کرد: امروز جهان شاهد است که بیش از 50 سال مردم مسلمان فلسطین و غزه آواره شده اند و بیگانه ای به منطقه زیست آنها حمله کرد و آنها را از خانه خود بیرون کرد و روستاهایی که دارای مسکن، مدرسه، بیمارستان و درمان هستند را تخریب می کنند.

وی گفت: اگر چنانچه جمعیتی این منظره را ببینند و فریاد بر نیاورند معلوم می شود که اهل غیرت نیستند.

وی غیرت را از برجسته ترین فضائل انسانی الهی برشمرد و تاکید کرد: می توان فضیلت غیرت را در بخش بین المللی اسلام جستجو کرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه حقیقت غیرت از سه عنصر محوری تشکیل می شود، اظهار داشت: عنصر اول آن هویت شناسی است و کسی غیور است که حقیقت خود را بشناسد چون مرز خود و هویت و حوزه خود را شناخت عنصر محوری دیگر را رعایت می کند.

وی ادامه داد: دو عنصر محوری دیگر حقیقت غیرت عبارت است از اینکه نه به حریم غیر وارد می شود و نه غیر را به حریم خود راه می دهد.

جوادی آملی گفت: غیرت یعنی غیر زدایی. یعنی نه کسی وارد حریم غیر می شود و نه کسی را به حریم خود راه بدهد. لذا امیرالمومنین (ع) چنین فرمود که "هرگز انسان باغیرت به ناموس دیگری تجاوز نمی کند."

تجاوزگران اسرائیلی بی غیرتند

این مرجع تقلید تاکید کرد: اکنون که معنای غیرت معلوم شد معلوم می شود که مسلمانان غزه و فلسطینی غیورند و تجاوزگران اسرائیلی بی غیرتند.

وی گفت: مسلمانان فلسطین و غزه هویت خود را شناختند و به حریم دیگران تعدی نکردند و 60 سال است که مقاومت می کنند که کسی به حریم آنها تجاوز نکند و شما بزرگوارانی که منطقه وسیع آسیا را زیر پا گذاشته اید سفرنامه شما غیرتمداری شماست.

این استاد برجسته حوزه علمیه با تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده توسط کاروان همبستگی یادآور شد: از غیرتمداری شما سپاسگزاریم و از خداوند مسئلت می کنیم که هر قدمی که درباره غیرتمداری خودتان برداشتید به شما خیر دنیا و آخرت عطا کند و خداوند به برکت اقدام غیرتمدارانه شما کشور پهناور هند را که سرزمین اسرار است حفظ کند.

مسیر کاروان با غیرتمداری شما معطر می شود

مرجع تقلید جهان تشیع خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است خداوند به برکت قیام یک عده مردم غیور کشور وسیعی را از هر خطری محافظت کند. مسیر طولانی هند به پاکستان، ایران، ترکیه و مصر و فلسطین و غزه و لبنان با غیرتمداری شما معطر خواهد شد.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی همانطوری که کر و کور است شامه او هم بسته است تاکید کرد: این عطر غیرتمداری شما را مردمی احساس می کنند که پیرو مکتب یوسف و یعقوب هستند.

جوادی آملی ادامه داد: وقتی مقدم پربرکت شما به ایران اسلامی رسید عطر غیرتمداری شما به شامه ما هم رسید و دعا می کنیم خداوند به شما خیر دنیا و آخرت مرهمت کند و سفرنامه شما، سفرنامه جهانی تلقی شود تا به دیگران بفهمانیم که نه با دوچرخه دور جهان گشتن هنر است و نه با کشتی دور جهان را در دریا گشتن هنر است و نه با هواپیما دور عالم گشتن فضیلت است. آن فضیلت ها فضیلت های حیوانی است.

وی اظهار داشت: ماهی ممکن است از دریا به دریایی سفر کند. مرغ هم ممکن است به طمع طعمه به تالاب ها سفر کند اما آن سفرهای فضایی، زمینی و دریایی هیچ کدام الهی نیستند و شما باید قدر قدم هایتان بدانید و آگاه باشید ذات اقدس الهی در قرآن چنین وعده داد که آثار شما ثبت می کند.

جوادی آملی در پایان اظهار امیدواری کرد که کاروان همبستگی کاروانی حریت و آزادی و استقلال تلقی شود و به برکت نیت پاک اعضای این کاروان هم اسرائیل تنبیه شود و هم مردم مسلمان محاصره شده فلسطین و غزه آزاد شوند.