به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره بینالمللی "المپیا" از 20 آذرماه 89 در کشور یونان گشایش یافته است . در مدت یک هفته، 40 فیلم منتخب در بخشهای مختلف داستانی بلند، کوتاه و انیمیشن جشنواره روی پرده میرود.
انیمیشن "شهر خاموش" ساخته امیر مهران که پیش از این، در بسیاری از جشنوارههای جهانی حضور داشته، بهعنوان نماینده سینمای انیمیشن ایران در بخش مسابقه بینالملل جشنواره "المپیا" یونان به نمایش عمومی درمیآید.
فیلم مستند "شیرپوشان" ساخته نرگس آبیار نیز در شصت و سومین دوره جایزه بزرگ "گالا" که هفته پیش، در کشور لهستان برپا گردیده نیز بهعنوان یکی از پنج فیلم نامزد دریافت این جایزه معتبر، معرفی شده بود. در این دوره از جایزه بزرگ "گالا" لهستان، کارگردانان 52 فیلم از 31 کشور جهان، به رقابت با یکدیگر پرداختند.
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