حجاج ایرانی بیست میلیون دقیقه مکالمه موفق داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی با بیان اینکه این میزان مکالمه به واسطه 8 میلیون و 611هزار و 766 تماس گرفته شده از سوی هموطنان با عربستان و برعکس، برقرار شده است اظهار داشت: طی این مدت و از مجموع مکالمات صورت گرفته، حدود 7 میلیون و 478هزار و 204 تماس از ایران به مقصد عربستان بوده و یک میلیون و 133هزار و 572 تماس از عربستان به ایران صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر ثبت این مقدار مکالمه در ایام حج، آمار روزانه مکالمات صادره از ایران در ایام عید سعید قربان به 716 هزار و 139 دقیقه رسید که رکورد روزانه جدیدی محسوب می شود.

به گفته خسروی با توجه به هماهنگی های امسال شرکت ارتباطات زیرساخت و با به کارگیری اپراتورهای ترانزیت کننده کافی و مناسب، ارتباطات حجاج ایرانی بدون هیچ گونه اختلال و وقفه ای با کیفیت مناسب برقرار شد به طوری که میزان ترافیک راهیابی نشده (No Route) کشور عربستان کاهش چشمگیری یافت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه توضیح داد: نزدیک به 70 درصد ترافیک از طریق مسیرهای مستقیم و مابقی از طریق مسیرهای ترانزیتی هدایت شد که این موضوع تاثیر بسیار مثبتی بر کیفیت ارتباطات داشت و با وجود افزایش 50 درصدی میزان مکالمات نسبت به سال گذشته شاهد هیچگونه اختلالی در کیفیت ارتباطات نبودیم و درصد موفقیت مسیر مستقیم نیز 3/1درصد افزایش یافت.

وی توضیح داد: همچنین براساس تقسیم بندی ترافیک برحسب مبادی داخلی بیشترین میل ترافیکی به مقصد عربستان به ترتیب از سوی همراه اول، شرکتهای مخابراتی استانی، شرکت ایرانسل و تالیا بوده است.

خسروی افزود: همه ساله همزمان با ایام حج حدود 100 هزار زائر ایرانی عازم کشور عربستان می شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به عنوان متولی ارتباطات بین الملل کشور امکان برقراری رومینگ بین الملل ،تلفن بین الملل و دیتا را برای این عزیزان فراهم می کند و علاوه بر برقراری امکانات ارتباطی یادشده، ظرفیت مورد نیاز ارتباطات زائران ایرانی را به مقصد کشورمان تامین می کند.