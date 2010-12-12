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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

در ایام حج امسال /

حجاج ایرانی بیست میلیون دقیقه مکالمه موفق داشتند

حجاج ایرانی بیست میلیون دقیقه مکالمه موفق داشتند

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این شرکت طی مراسم حج امسال 20 میلیون و 300 هزار دقیقه مکالمه بین ایران و عربستان را با موفقیت برقرار کرد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 50 درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی با بیان اینکه این میزان مکالمه به واسطه 8 میلیون و 611هزار و 766 تماس گرفته شده از سوی هموطنان با عربستان و برعکس، برقرار شده است اظهار داشت: طی این مدت و از مجموع مکالمات صورت گرفته، حدود 7 میلیون و 478هزار و 204 تماس از ایران به مقصد عربستان بوده و یک میلیون و 133هزار و 572 تماس از عربستان به ایران صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر ثبت این مقدار مکالمه در ایام حج، آمار روزانه مکالمات صادره از ایران در ایام عید سعید قربان به 716 هزار و 139 دقیقه رسید که رکورد روزانه جدیدی محسوب می شود.
 
به گفته خسروی با توجه به هماهنگی های امسال شرکت ارتباطات زیرساخت و با به کارگیری اپراتورهای ترانزیت کننده کافی و مناسب، ارتباطات حجاج ایرانی بدون هیچ گونه اختلال و وقفه ای با کیفیت مناسب برقرار شد به طوری که میزان ترافیک راهیابی نشده (No Route) کشور عربستان کاهش چشمگیری یافت.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه توضیح داد: نزدیک به 70 درصد ترافیک از طریق مسیرهای مستقیم و مابقی از طریق مسیرهای ترانزیتی هدایت شد که این موضوع تاثیر بسیار مثبتی بر کیفیت ارتباطات داشت و با وجود افزایش 50 درصدی میزان مکالمات نسبت به سال گذشته شاهد هیچگونه اختلالی در کیفیت ارتباطات نبودیم و درصد موفقیت مسیر مستقیم نیز 3/1درصد افزایش یافت.
 
وی توضیح داد: همچنین براساس تقسیم بندی ترافیک برحسب مبادی داخلی بیشترین میل ترافیکی به مقصد عربستان به ترتیب از سوی همراه اول، شرکتهای مخابراتی استانی، شرکت ایرانسل و تالیا بوده است.
 
خسروی افزود: همه ساله همزمان با ایام حج حدود 100 هزار زائر ایرانی عازم کشور عربستان می شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به عنوان متولی ارتباطات بین الملل کشور امکان برقراری رومینگ بین الملل ،تلفن بین الملل و دیتا را برای این عزیزان فراهم می کند و علاوه بر برقراری امکانات ارتباطی یادشده، ظرفیت مورد نیاز ارتباطات زائران ایرانی را به مقصد کشورمان تامین می کند.
کد مطلب 1209155

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