شاخص های بهره وری در آموزش و پرورش گلستان رشد یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان حسین آیت ظهر یکشنبه در کارگروه منطقه ای مدیران غرب استان در گرگان، میزان عملکرد و فعالیت های سازنده در آموزش و پرورش را بحثی مهم و قابل بررسی دانست.

وی گفت: ما در آموزش و پرورش یک وظایفی ذاتی و اصلی در قالب شاخص های اصلی و اختصاصی داریم که باید بصورت کارشناسی و دقیق مورد تحلیل قرار گیرند تاشاهد رشد شاخص ها و افزایش بهره وری باشیم.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ها باید بگونه ای باشد که عملکرد آموزش و پرورش استان گلستان در آمارهای ارسالی از سوی وزارت آموزش و پرورش در رده های بالا و مطلوبی قرار گیرد.

وی این جلسات را فرصتی ارزشمند دانست و گفت: دراین جلسات است که مدیران می توانند مسائل اساسی را پیدا کرده و با همفکری و همسویی برنامه ای هدفمند و سازنده را طراحی کنند.

سید هادی حسینی رئیس آموزش و پرورش شهرستان گرگان نیز گفت: یکی از وظایف مهم ما بیان آمارها بصورت واقعی و دقیق است.

وی در ادامه از گام های جدید و نو در آموزش و پرورش گرگان خبرداد و گفت: آرشیو اطلاعات قسمت های مختلف اداری جهت دسترسی سریع، راه اندازی سامانه پیامک در روابط عمومی در راستای کاهش ارسال برخی بخشنامه ها و اخبار مهم بمنظورتسریع در امراطلاع رسانی، تشکیل نشستهای مشترک نیروهای اداری با شورای معلمان مدارس، تشکیل کمیته های سیاستگذاری دوره های تحصیلی و... قسمتی از فعالیت های مهم در حال انجام اداره آموزش و پرورش شهرستان است.

در این جلسه موضوعاتی چون طرح مسائل و اولویت های کاری از سوی رؤسا، ارائه نظرات و پیشنهادات و مشکلات، ایجاد هماهنگی در نحوه مدیریت و ادامه فعالیت کارگروهها از سوی مدیران مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.