شاخص های بهره وری در آموزش و پرورش گلستان رشد یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان حسین آیت ظهر یکشنبه در کارگروه منطقه ای مدیران غرب استان در گرگان، میزان عملکرد و فعالیت های سازنده در آموزش و پرورش را بحثی مهم و قابل بررسی دانست.
وی گفت: ما در آموزش و پرورش یک وظایفی ذاتی و اصلی در قالب شاخص های اصلی و اختصاصی داریم که باید بصورت کارشناسی و دقیق مورد تحلیل قرار گیرند تاشاهد رشد شاخص ها و افزایش بهره وری باشیم.
وی ادامه داد: برنامه ریزی ها باید بگونه ای باشد که عملکرد آموزش و پرورش استان گلستان در آمارهای ارسالی از سوی وزارت آموزش و پرورش در رده های بالا و مطلوبی قرار گیرد.
وی این جلسات را فرصتی ارزشمند دانست و گفت: دراین جلسات است که مدیران می توانند مسائل اساسی را پیدا کرده و با همفکری و همسویی برنامه ای هدفمند و سازنده را طراحی کنند.
سید هادی حسینی رئیس آموزش و پرورش شهرستان گرگان نیز گفت: یکی از وظایف مهم ما بیان آمارها بصورت واقعی و دقیق است.
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