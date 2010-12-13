تعویق جلسات شورای عالی مسکن تداوم یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مسکن هر دو هفته یکبار با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه می دهد تا علاوه بر استماع گزارش وزیر مسکن در رابطه با آخرین وضعیت بازار مسکن و اجرای بزرگترین پروژه بخش مسکن کشور یا همان مسکن مهر، تصمیم گیری کند.

اما گویا آرامش بازار مسکن و پیشرفت پروژه مسکن مهر و همچنین مشغله زیاد برخی مسئولان ارشد دولتی، موجب شده است تا جلسات این شورا در هفته های اخیر به تعویق بیفتد به طوری که از دوم آبان ماه تاکنون شورای عالی مسکن جلسه ای برگزار نکرده است.

بر اساس این گزارش، 2 آبان ماه بود که آخرین جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد و در آن، رئیس جمهور به سه عضو کابینه درباره مسکن مهر دستورات ویژه ای را صادر کرد، اما بعد از آن دیگر جلسه ای برگزار نشد که رئیس جمهور در مورد نتیجه این دستور ویژه، گزارشی دریافت کند، یا حداقل اعضای این شورای عالی، این گزارشات را استماع نکردند.

در آن جلسه، رئیس جمهور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی را مامور تدوین بسته حمایتی تسریع در ارائه تسهیلات به مسکن مهر کرد.

این درحالی است که بر طبق برنامه دولت، باید از شهریور تا آذر سال جاری، 90 هزار واحد مسکونی از مسکن مهر در اختیار مردم قرار می گرفت؛ اگرچه به گفته وزیر مسکن، تسریع در اجرای پروژه مسکن مهر نیاز به اعتبارات بیشتری دارد و بر همین اساس بود که رئیس جمهور، دستور تدوین بسته حمایتی را به سه عضو کابینه داد.

رئیس جمهور همچنین در این جلسه تاکید کرد وزارت مسکن و شهرسازی تدابیری را اتخاذ کند که در نهایت کیفیت ساخت و ساز متناسب با سرعت در اجرای پروژه ها افزایش یابد؛ چراکه به اعتقاد وی، نباید کیفیت را فدای سرعت در اجرای پروژه ها کرد.