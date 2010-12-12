سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از وجود منع قانونی در اجرای قانون حذف شرکتهای واسطه و تامین نیروی انسانی در ادارات و شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: متاسفانه با وجود تاکیدات رئیس جمهور و وزیر کار در خصوص حذف شرکتهای واسطه و تامین نیروی انسانی و با وجود مصوباتی که دولت در این زمینه داشته است، این مهم قابل اجرا نیست.

رئیس مجمع نمایندگان کارگر کشور با تاکید بر اینکه در این بخش به دلیل وجود مغایرتهای قانونی بسیار ضعیف عمل شده است، ادامه داد: در این خصوص مغایرت با تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد.

یاراحمدیان افزود: دستگاه‌های دولتی فقط حق دارند معادل 10 درصد از پستهای سازمانی را به صورت پرسنل قراردادی داشته باشند.

وی تصریح کرد: همچنین مغایرت با بند 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 89 نیز در این بخش وجود دارد به نحوی که در این ماده قید شده است دستگاههای دولتی در حد اعتبارات و بودجه سال 87 حق هزینه کردن در این بخش را دارند.

به گفته این مقام کارگری، در این راستا کارگران شاغل در این نوع شرکتها از سراسر کشور اجرای همه جانبه این مهم را از مجمع عالی مطالبه نموده و حتی برخی از این کارگران در زیرمجموعه های شرکتی وزارتخانه ها شاغل هستند که جا دارد مسئولان در این بخش تدابیری را بیاندیشند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار اخیرا در گفتگویی با مهر با تشریح دستور ویژه رئیس جمهور به برخی از دستگاه‌ها مبنی بر تسریع در حذف پیمانکاریهای نیروی انسانی، از مذاکره با وزیر نیرو برای اجرای مصوبات دولت در این بخش خبر داده و گفته است: پرونده پیمانکاریهای نیروی انسانی بسته می‌شود.