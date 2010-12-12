مهمترین وظیفه فرهنگی در کشور حمایت از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی در جلسه شورا فرهنگ عمومی استان زنجان افزود: باید همه آحاد جامعه در برابر توطئه های دشمنان هوشیار باشند.

وی با بیان به اینکه در حال حاضر نیز نباید از توطئه های استکبار در زمینه ایجاد فتنه غفلت کرد، ادامه داد: استکبار جهانی طی 31 سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در مقابل نظام صف آرایی کرده است.

حجت الاسلام واعظی همچنین از تغییر ساعت رسمی کشور در طول سال انتقاد کرد و افزود: عقیده دارم که تلاش ده‌ها گروه و جمع برای احیای فریضه نماز با این تغییر ساعت به‌هدر می‌رود.



همچنین جانشین سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به پیشنهاد اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان انقلاب، گفت: این نماز چندین سال است که در امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان اقامه می‌شود اما برای نمود بیشتر، پیشنهاد می‌کنیم که در خارج از محل امامزاده و در میدان انقلاب برپا شود.



سرهنگ محمد اسماعیلی افزود: در این پیشنهاد، ضلع جنوبی میدان انقلاب برای استقرار محراب در نظر گرفته شده است و محل اقامه نماز برادران از میدان انقلاب به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) و محل اقامه نماز خواهران از میدان به سمت سبزه میدان در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح برای اولین‌بار به این شکل اجرا می‌شود، نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب است.