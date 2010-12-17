ولی الله داودآبادی در گفتگو با مهر از جزئیات جلسه جدید شورای عالی اشتغال که در محل وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می شود، خبر داد و گفت: در آخرین نشست و جلسه ای که تاکنون اعضای شورای عالی اشتغال برگزار کردند، موضوع مربوط به ایجاد بیش از 1میلیون شغل جدید بررسی شد.

وزیرکار: مشخصات شاغلین جدید ثبت شد

عضو شورای عالی اشتغال اظهار داشت: وزیر کار در جلسه ای که برگزار شد موضوع مربوط به تحقق بیش از 1 میلیون شغل جدید را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که این میزان شغل هم اکنون ایجاد شده است و مشخصات شاغلین جدید نیز در سیستمهای ثبت شده در وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد به نحوی که مشخصات هر شخص شاغل شده وجود دارد.

داودآبادی خاطر نشان کرد: پس از صحبت ای وزیر کار در مورد مشاغل جدید، معاون اول رئیس جمهور خواستار اثبات این موضوع شد و گفت که شما (وزیر کار و امور اجتماعی) باید ایجاد این میزان مشاغل جدید را اثبات کنید.

نرخ بیکاری تابستان؛ بیش از 14 درصد

این مقام کارفرمایی اظهار داشت: البته خود من به عنوان یکی از اعضای شورای عالی اشتغال به ایجاد بیش از 1 میلیون شغل جدید با دیده تردید نگاه می کنم چرا که این موضوع نیاز به اثبات، ارائه مستندات و در نهایت تاثیر در کاهش نرخ بیکاری دارد که طبق گزارشات اولیه مرکز آمار، نرخ بیکاری تابستان نیز مانند بهار 89 بیش از 14 درصد خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال تاکید کرد: همچنین مرکز آمار نیز در جلسه شورای عالی اشتغال گزارشی از بازار کار کشور ارائه کرد که در آن ایجاد بیش از 1میلیون شغل جدید مطرح شده توسط وزیر کار نیز تایید شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مرکز آمار دربارهنرخ بیکاری تابستان سالجاری و دلایل تاخیر در اعلام آن نیز گزارشی ارائه کرد یا خیر؟ گفت: در این مورد بحثهایی مطرح شد ولی به اعلام عدد و رقم از نرخ بیکاری نرسید.

مرکز آمار: اشتغال کشاورزی بالا است، معدن پایین

به گفته داودآبادی، قرار است مرکز آمار در نشستهای آینده شورای عالی اشتغال نیز در مورد وضعیت بازار کار گزارشاتی ارائه کند. البته گفته شد که مثلا در بخش معدن میزان اشتغال ایجاد شده پایین است و مشاغل بخش کشاورزی نیز در حال افزایش است.

این مقام مسئول در حوزه کارفرمایی با اشاره به این مطلب که وزیر کار همچنین از ایجاد مشاغل جدید تا 1.5میلیون و بیش از 1.1میلیون برنامه ریزی شده شورای عالی اشتغال تا پایان سالجاری نیز خبر داد، گفت: در نشست شورای عالی اشتغال بیان شد که هم اکنون میزان مشاغل جدید ایجاد شده به 1.2میلیون نیز رسیده است.

عضو شورای عالی اشتغال خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی خودروسازی در کشور کمک زیادی نمی تواند به ایجاد اشتغال جدید داشته باشد ولی کم شدن مشاغل فعال در این حوزه می تواند به نرخ بیکاری بالا دامن بزند. به نظر می رسد توجهات بیشتری باید به بخش کشاورزی صورت پذیرد.

مستندات وزارت کار را می بینیم

داودآبادی تاکید کرد: جلسه بعدی شورای عالی اشتغال در وزارت کار برگزار می شود تا اعضا از نزدیک با وضعیت مشاغل جدید ایجاد شده با کیفیتی که وزیر کار مطرح کرده است آشنا شوند چون آنها اعلام کرده اند که در سیستم ها و آمارهای وزارت کار مشاغل جدید قابل تایید و استناد است.

وی تصریح کرد: البته برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال به صورت تنوعی در وزارتخانه ها نیز دنبال خواهد شد که این موضوع خود یکی از دلایل برگزاری جلسه شورا در وزارت کار است. هرچند موضوع مشاهده نزدیک مستندات مشاغل ایجاد شده جدید در وزارت کار نیز مطرح است.