وجود حواشی در فوتسال رنجم می دهد/ چهار تیم مدعی اصلی قهرمانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان موضع خود در قبال محرومیت وحید شمسایی از سوی باشگاه فولادماهان اصفهان را بدین صورت بیان کرد: باتوجه به اینکه باشگاه‌ها بصورت خصوصی اداره می شوند نمی توانیم در امور آنها دخالتی داشته باشیم مخصوصا باشگاه ماهان که از یک هیئت مدیره قدرتمند بهره‌مند است.

وی با بیان اینکه "بعنوان یک فرد فوتسالی از اینکه در این رشته حاشیه وجود دارد، بسیار رنج می‌برم"، افزود: بنابراین در این ماجرا با هر دو طرف صحبت کردم مخصوصا از وحید شمسایی خواستم مصاحبه‌ای انجام ندهد. خوشبختانه وی نیز همکاری کرد و مصاحبه‌هایی که داشت مثبت قلمداد شد. از طرفی آقای ترابیان نیز به من ماموریت داد تا با توجه به نزدیکی که با مسئولان باشگاه فولاد ماهان دارم و به عنوان سرمربی تیم ملی، در یکی دو روز گذشته با دو طرف مذاکراتی را انجام دهم که هم شان باشگاه حفظ شود و هم بازیکن بزرگی مثل وحید شمسایی آسیب بیشتری نبیند.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص اتفاقات پیش آمده در بازی فولاد ماهان - گسترش فولاد تبریز گفت: در آن روز قرار بود از طرف باشگاه ماهان از محمد طاهری بهترین بازیکن آسیا تجلیل شود که من به عنوان سرمربی تیم ملی به اصفهان رفتم. من آن بازی را از نزدیک تماشا کردم و شاهد تمامی اتفاقات بازی بودم.

وی افزود: تیم ماهان موقعیت‌های زیادی را بر روی دروازه حریف ایجاد کرد اما در پایان این گسترش فولاد بود که بازی را برد. بعد از بازی شمسایی به طرف سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز رفت. این کار به مذاق هواداران ماهان خوش نیامد و با شعار بازیکن بی‌غیرت نمی خواهیم عیله وی اعتراض کردند.

شمس خاطرنشان کرد: به نظر من باید وحید به همراه دیگر بازیکنان به رختکن می رفت و اجازه نمی داد تا تماشاگران اینگونه تحریک شوند. مسئولان فولاد ماهان نیز به خاطر مردم اصفهان نسبت به وی عکس العمل نشان دادند. البته باید این را یادآور شوم که شمسایی از انجام این کار منظور خاصی نداشته است اما باید حرمت تماشاگران حفظ شود.

وی فولاد ماهان را قهرمان بلامنازع آسیا خواند و گفت: نبود یکی دو بازیکن در ترکیب تیم فولاد نمی تواند تاثیری بر روند بازی‌های این تیم ایجاد کند. در شرایطی که همه تصور می کردند ماهان در بحران و حاشیه است روز جمعه برابر چند هزار هوادار مازندرانی این تیم را شکست دادند. بنابراین فکر می کنم تصمیم درست هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه به سرعت تاثیر خود را گذاشت و تنبیه مالی بازیکنان بسیار به موقع آنها را از خواب بیدار کرد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران خاطر نشان کرد: فکر می کنم امسال برای اولین بار در تاریخ فوتسال کشور بیش از چهار تیم مدعی عنوان قهرمانی هستند. حتی تیم‌هایی همچون فیروز صفه و ارژن فارس که در رده‌های ششم و هفتم قرار دارند می توانند خود را به صدر جدول برسانند. البته پیش بینی من از قهرمان پایان فصل از میان چهار تیم ماهان، شهید منصوری، گیتی پسند و گسترش فولاد تبریز است.