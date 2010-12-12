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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آتش سوزی در جنگلهای رامیان گلستان/ دود تنفس را از مردم گرفت

آتش سوزی در جنگلهای رامیان گلستان/ دود تنفس را از مردم گرفت

مسئول خانه جوان شهر رامیان در استان گلستان از وقوع آتش سوزی در جنگلهای ارتفاعات جزک و نیل برگ خبر داد.

مهدی یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه روز است که آتش گشترده ای اطراف شهر را در بر گرفته و دود شدید هوا و اکسیژن را از شهروندان گرفته و مشکلات تنفسی بوجود آورده است گفت: کسی به داد جنگلهای رامیان و مردم این شهر نمی رسد.

این فعال محیط زیست تاکید کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه یک بالگرد به این منطقه اعزام شده اما نتوانسته آتش را خاموش کند و همچنان دود غلیظی شهر را محاصره کرده است.

وی وسعت آتش سوزی در جنگلهای این منطقه را زیاد دانست و گفت: آمار دقیقی از سوی مسئولان محلی ارائه نمی شود و اقدام عاجلی نیز صورت نگرفته است.

همچنین از شهر مینودشت خبر می رسد که شدت آتش سوزی و دود غلیظ مشکلات شدید برای شهروندان مینو دشتی در گلستان درست کرده است.

با این حال مهندس حسام مدیر ستاد بحران استان و مسئول مهار آتش سوزی جنگلهای گلستان پرسشهای خبرنگاران را بی پاسخ گذاشت و از ارائه توضیح به خبرنگار مهر سر باز زد.

کد مطلب 1209222

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