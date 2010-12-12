سازمان تبلیغات اسلامی برنامه های فرهنگی خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی قره خانی بعدازظهر یکشنبه در جمع عزاداران روستای کرد آباد از زحمات مجموعه ارزشمند اداره تبلیغات اسلامی در پیشبرد برنامه های فرهنگی و تبلیغی تقدیر کرد.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در شهرستان ها از طرح و برنامه های فرهنگی و تبلیغی حمایت می کنند.



حجت الاسلام سید علی حسینی رئیس اداره تبلیغات اسلامی علی آباد کتول گفت: باید در حوزه فرهنگی و تبلیغی برنامه ریزی بیشتری صورت بگیرد و ا عتبارات بیشتری اختصاص داده شود.



وی با تقدیر از زحمات نماینده پرتلاش این شهرستان در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: انتظار می رود نمایندگان توجه ویژه به امور فرهنگی داشته باشند.