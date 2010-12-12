یک داور سوری و 4 کمک داور مردود شدند/ احتمال جایگزینی محسن ترکی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا آخرین مرحله تست آمادگی جسمانی از داوران نامزد قضاوت در جام ملت های آسیا را هفته گذشته برگزار کرد که در پایان این تست از 11 گروه داوران شرکت کننده ، محسن بثما از سوریه به همراه 4 کمک داور در آزمون های انجام شده نمره مردودی گرفتند.

از ایران محسن ترکی، علیرضا فغانی به عنوان داور و حسن کامرانی فر و رضا سخندان به عنوان کمک داور در این تست شرکت داشتند که هر چهار نماینده داوری کشورمان با موفقیت تست های آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشتند.

به این ترتیب دو کمک داور ایرانی به همراه خلیل القمدی از عربستان یکی از تیم های داوری مسابقات جام ملتهای آسیا خواهند بود.

علاوه بر این با مردود شدن داور سوری در تست داوران AFC احتمال برخی تغییرات در فهرست نهایی داوران جام ملتها وجود دارد و این احتمال می رود محسن ترکی که پیش از این به عنوان داور ذخیره به جام ملت ها دعوت شده بود به عنوان داور اصلی در جام ملتها حاضر شود.

مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از 17 دی ‌ماه تا 9 بهمن‌ماه جاری در شهر دوحه پایتخت قطر برگزارخواهد شد که 12 داور و 36 کمک داور برای قضاوت این مسابقات دعوت شده‌‌اند.