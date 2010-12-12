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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

طرح پشت بام سبز در شیراز اجرا می شود

طرح پشت بام سبز در شیراز اجرا می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: در راستای توسعه فضای سبز شهری طرح پشت بام سبز در شیراز اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بعد از ظهر یک شنبه در جلسه شورای شهر شیراز طرح ایجاد پشت بامهای سبز به تصویب اعضا رسید که در این راستا سازندگان هر ساختمان اگر از این طرح استفاده کنند مشمول تخفیفات می شوند.

عضو شورای شهر در این خصوص گفت: بر اساس این مصوبه جهت تشویق و ترغیب شهروندان در بحث توسعه فضای سبز شهری بر روی پشت بام منازل تمام افرادیکه برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه می کنند در صورت توجه به این مصوبه شامل تخفیفاتی خواهد شد.

فاطمه هوشمند تاکید کرد: تمام کسانیکه از این مصوبه استفاده کنند به ازای هر متر فضای سبز بیشتر از میزان 40 درصد پشت بام، شامل تخفیف عوارض شهرداری می شوند.

وی تصریح کرد: طرح پشت بام سبز به این معنی است که 40 درصد از پشت بام به مباحث مربوط به درخت کاری و ایجاد فضای سبز اختصاص داده شود که در این راستا تحت پوشش قرار دادن هر یک متر بیشتر از این مقدار اجازه تراکم بیشتر داده خواهد شد.

در ادامه عضو دیگر شورا نیز گفت: در حال حاضر آلودگی هوا یکی از مشکلاات کلانشهرهای ایران محسوب می شود که شیراز نیز از این موضوع مستثنی نیست از این رو باید با استفاده از این روش از بروز مشکلاتی در آینده جلوگیری کنیم.

محسن معین تاکید کرد: در اجرای این مصوبه باید به نحوه مصرف آب نیز توجه داشت که در این خصوص باید مسئولین آبفای شیراز همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند .

کد مطلب 1209261

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