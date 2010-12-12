شاخص های سواد در مازندران رو به بهبودی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کوثری ظهر یکشنبه در جمع کارکنان اداره کل نهضت سواد آموزی مازندران با بیان اینکه در نهضت سواد آموزی باید مدیریت بر فرآیند سواد آموزی را تعقیب کنیم نه مباشرت در فعالیت نهضت سواد آموزی، افزود: چون بعضی از فعالیت های نهضت سواد آموزی ماهیت تصدی گری دارند.

وی با اشاره به اینکه مازندران در اکثر طرح ها و برنامه ها همیشه نیرو و طرح داشت که در سازمان کشور تاثیر گذار بوده است خاطر نشان کرد: با این شرایطی که در استان بوده و ظرفیت هایی که در استان وجود دارد باید رو به بهبود باشد.

کوثری با بیان اینکه حضرت امام(ره) تکلیف بزرگی را در بحث سواد آموزی بر عهده کارکنان این سازمان گذاشته اند اظهار داشت: باید با فعالیت مضاعف نقش خودتان را پر رنگ کنید.

وی با اشاره به اینکه باید طرح ها و برنامه های مدون و خوب و جدید ارائه دهید تصریح کرد: طرحهایی بدهید که وقتی مطرح کردیم آنها تاثیر گذار باشند و سیاست سازمان را بسوی پیشرفت تغییر دهند.

کوثری افزود: مسئله بعدی مسائل برون سپاری است که نه تنها برای نهضت سواد آموزی که برای نظام هم یک اصل است و ما در نهضت باید مدیریت بر فرآیند سواد آموزی را تعقیب کنیم.