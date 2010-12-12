بزرگترین قاچاقچی افغانستان عامل "سیا" بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز می نویسد : زمانی که "حاجی جمعه خان" در افغانستان بازداشت و بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر آمریکا در سال 2008 برای محاکمه به ایالات متحده منقل شد، دادستانی آمریکا از وی به عنوان بزرگترین و خطرناک ترین قاچاقچی افغانستان و کسی که منبع مالی عظیمی برای طالبان محسوب می شد نام برد.

این روزنامه در ادامه می نویسد : اما دولت آمریکا هیچگاه این نکته را فاش نکرد که جمعه خان برای مدت زمانی طولانی منبع اصلی اطلاعات سیا در افغانستان در ارتباط با طالبان و القاعده، فساد دولت افغانها، ماموران سیا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بوده و به گفته برخی منابع رسمی پولهای کلانی را نیز بصورت نقد برای این خدمات خود از واشنگتن دریافت می کرد.

به نوشته نیویورک تایمز، حاجی جمعه خان در سال 2006 چندین بار برای ملاقات با مقامات سیا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، بطور محرمانه به واشنگتن سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، جمعه خان پس از آن بازداشت شد که گزارش هایی درباره تصمیم وی برای متحد شدن و یا از میدان خارج کردن سایر قاچاقچی های مواد مخدر افغانستان توسط وی بعلاوه پرداخت رشوه به مقامات و پلیس محلی با هدف تبدیل شدن به بزرگترین قاچاقچی منطقه مخابره شد.

بر اساس تصاویر ویدیوئی موجود، جمعه خان در هنگام ملاقات با مقامات آمریکایی در هتل های مختلف این کشور اطلاعاتی را در ازای گرفتن پول و ضمانتهای امنیتی در اختیار واشنگتن قرار می داد.

این روزنامه در ادامه می نویسد : ارتباط جمعه خان با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می داهد که چگونه موضوع مبارزه با تروریسم با موارد مختلفی چون مواد مخدر در هم گره خورده اند و در حالیکه تجارت موراد مخدر به عنوان منبع اصلی ناآرامی های افغانستان محسوب می شود اما ارتباط این موضع با دولت و برخی منابع دیگر موجب می شود تا نتوان اقدام مناسبی را برای مبارزه با مواد مخدر انجام داد.