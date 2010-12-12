ثبت مختصات مکانی 65 هزار واحد صنعتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنایع و معادن با اعلام این خبر افزود: در فاز اول طرح، نزدیک به 54هزار واحد صنعتی و بیش از 4هزار واحد معدنی ثبت نام کردند. در مرحله دوم طرح نیز از بیش از 65 هزار واحد صنعتی بازدید می‌شود وبعد از تکمیل اطلاعات آنها مختصات مکانی آنها ثبت خواهد شد.

سعید زرندی با تشریح روند کار در فاز دوم گفت : در صورت لزوم اطلاعات وارد شده واحدها در فاز اول تکمیل شده و به امضای مدیر عامل شرکت و بنگاه می رسد، در قبال هر پرسشنامه یک رسید ونهایتا در قبال هر رسید یک کارت شناسه صادرمی شود و از طریق پست برای واحدها ارسال می گردد.

وی تصریح کرد: تغییر ظرفیت تولید، تغییرکاربری، تغییر مکان و فعال نبودن و تعطیلی بنگاه تولیدی از جمله موارد مورد توجه ما در بازدید ها به شمار می روند.

زرندی تاکید کرد: کلیه کارشناسان وزارت صنایع و معادن با همراه داشتن معرفی نامه رسمی و بسته اطلاع رسانی حاوی معرفی طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن به واحدها مراجعه خواهند کرد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی به عمل آمده قبل از حضور کارشناسان وزارت صنایع، به رابط واحد صنعتی اطلاع داده می شود و پس از حضور باید ضمن بررسی دقیق اطلاعات قبلی واحدها، اطلاعات ناقص را با کمک تولید کنندگان تکمیل کنند. سپس ناظرین فنی وبعد شورای عالی نظارت استانها مسئولیت تایید مجدد فرم‌ها را برعهده دارند و پس از تایید نهایی اجازه ثبت اطلاعات تکمیلی در سیستم ثبت داده می شود.

زرندی ساختار نظارتی طرح را در سه سطح برشمرد واضافه کرد: در این مرحله سه گروه از ناظرین شامل ناظران فنی استانی، شورای عالی نظارت استانی متشکل از رئیس سازمان صنایع و معادن استان، معاون برنامه ریزی و معاون تولید استان به همراه دو کارشناس خبره استانی و شورای راهبری طرح در دفتر آمار و باحضور نمایندگان معاونت امور صنایع و اقتصادی، مدیر کل امور استانها و نماینده دفتر بازرسی وزارت صنایع و معادن بر روند اجرای کار نظارت دارند و گزارشات را بررسی می کنند.

وی همچنین به واحدهای مشمول این طرح یاد آور شد که در صورت بروز مشکل موارد مورد نظرشان را به بخش پشتیبانی طرح به روز رسانی در ستاد وزارت خانه یا شورای نظارت سازمان صنایع و معادن استانها اطلاع دهند.