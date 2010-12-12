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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

تحولات همسایگان شرقی/

کشته شدن 680 نظامی ناتو در 2010/ بازداشت 50 عضو طالبان در پاکستان

کشته شدن 680 نظامی ناتو در 2010/ بازداشت 50 عضو طالبان در پاکستان

خلع سلاح 12 عضو طالبان در ولایت قندوز، کشته شدن بیش از 680 نظامی ناتو از ژانویه سال جاری تاکنون و بازداشت 50 شبه نظامی در پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "زمارای بشیری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که هفته گذشته 78 حمله تروریستی توسط طالبان در افغانستان صورت گرفته که در نتیجه آن 67 نفر از جمله 18 پلیس و 12 غیرنظامی افغانی کشته شدند.

همچنین "خلیل الله ضیایی" فرمانده پلیس ولایت کونار از کشته شدن 14 عضو طالبان در نتیجه حمله نیروهای امنیتی به پناهگاه شبه نظامیان در شرق افغانستان خبر داد.

وی هیچ گزارشی در خصوص کشته شدن نیروهای امنیتی افغانی اعلام نکرد.

همچنین یک مقام محلی افغانی از خلع سلاح 12 عضو طالبان و تسلیم اعضای این گروه در ولایت قندوز در شمال این کشور خبر داد.

در همین حال در نتیجه حمله طالبان علیه نیروهای ایساف در جنوب افغانستان 6 نظامی ناتو کشته شدند.

ایساف در بیانیه خود هویت قربانیان این حمله را اعلام نکرد اما بیشتر نظامیان آمریکایی، انگلیسی، استرالیایی و کانادایی در مناطق جنوبی برای برقراری امنیت در افغانستان حضور دارند.

در پی کشته شدن این شش نظامی ناتو، آمار تلفات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از ماه دسامبر تاکنون به 22 نفر رسید.

همچنین از ماه ژانویه سال جاری تاکنون بیش از 680 نظامی ناتو که اکثریت آنها آمریکایی بودند، در افغانستان کشته شدند.

خبر دیگر اینکه پلیس پاکستان امروز یکشنبه اعلام کرد: در نتیجه عملیات جستجو در بخشهای مختلف استان خیبر دستکم 50 عضو طالبان بازداشت شدند.

کد مطلب 1209276

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